Zwei Männer bei zwei Unfällen in Tiefgaragen verletzt

Teilen

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Zweimal mussten Münchner Rettungskräfte jüngst zu Einsätzen in Tiefgaragen ausrücken - zwei Männer sind dabei offensichtlich von ihren eigenen Autos überrollt worden

München - Zwei Notrufe aus Tiefgaragen sind am Freitag bei Rettungskräften in München eingegangen. Zwei Männer wurden von ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Ein etwa 40 Jahre alter Mann erlitt laut Feuerwehr schwere Verletzungen. Sein demoliertes Auto sei unten an der Ausfahrt der Tiefgarage gestanden, an der Wand hätten sich Schleifspuren befunden. Möglicherweise wurde der Mann von seinem Wagen überrollt, als er zum Öffnen der Schranke ausstieg. Mit Hebekissen konnten die Retter den Kleinwagen anheben und den Mann befreien. Die Polizei ermittelt zur Unglücksursache.

Ein 86-Jähriger ist von seinem Auto überrollt worden, nachdem er wegen eines technischen Problems in der Ausfahrt einer Tiefgarage stehengeblieben war. Als er das Auto aus der Ausfahrt schieben wollte, half ihm eine 19-Jährige. Der Rentner bat sie, die Handbremse zu lösen. Weil die Ausfahrt leicht abschüssig war, fing der Wagen an zu rollen und erfasste den Mann. Die Feuerwehr musste den unter dem Wagen liegenden Senior befreien. Er wurde in eine Klinik gebracht. dpa