Zwei Männer in Weiher bei Kirchdorf an der Amper ertrunken

Das Wort "Polizei" steht auf einem Einsatzwagen. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Zwei Männer sind in einem Weiher in Oberbayern ertrunken. Die beiden Männer im Alter von 38 und 47 Jahren hatten Samstagabend an einer privaten Feier an einem Weiher in Kirchdorf an der Amper (Landkreis Freising) teilgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Kirchdorf an der Amper - Bisherigen Erkenntnissen zufolge ging der 38-Jährige unter, kurz nachdem er baden gegangen war. Mehrere Anwesende versuchten ihn zu retten und stiegen ebenfalls in den Weiher. Dabei ging auch der 47-Jährige unter. Während der 38-Jährige noch von Ersthelfern geborgen und reanimiert wurde, konnte der 47-Jährige erst durch die alarmierten Einsatzkräfte am Grund des Weihers gefunden und an Land gebracht werden. Beide Männer wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo sie jedoch beide in der Nacht auf den Sonntag verstarben. Wie die beiden Männer ertrinken konnten, war nicht bekannt. Es kann derzeit aber nicht ausgeschlossen werden, dass sie nicht schwimmen konnten oder betrunken waren. dpa