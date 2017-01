Zwei Menschen sterben nach Frontalzusammenstoß

Saldenburg - Am Mittwochmorgen sind in Niederbayern zwei Fahrzeuge zusammengekracht. Beide Fahrer wurden getötet.

Es war gegen 6.40 Uhr als auf einer Bundesstraße in Saldenburg (Landkreis Freyung-Grafenau) ein Kleintransporter und ein Lastwagen frontal ineinander gerast sind. Wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab, kam für die zwei Fahrer jede Hilfe zu spät. Sie starben noch an der Unfallstelle.

Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge hatte der 25 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters aus noch ungeklärter Ursache die Gewalt über sein Fahrzeug verloren. Er geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort konnte der 51 Jahre alte Fahrer des herannahenden Lastwagens nicht mehr ausweichen. Die Bundesstraße wurde stundenlang komplett gesperrt.

dpa/lby