Zwei Menschen sterben: Transporter gerät beim Überholen auf Gegenfahrbahn

Von: Christian Einfeldt

Schwerer Unfall auf der B4: Ein Transporter gerät in den Gegenverkehr – zwei Menschen sterben (Symbolbild) © MedienServiceMüller/Imago

Beim Versuch zu überholen geriet ein Transporter-Fahrer in den Gegenverkehr. Ein Pkw-Fahrer stirbt noch an Unfallort, sein Beifahrer wenig später im Krankenhaus.

Rödental – Auf der Bundesstraße 4 in Oberfranken hat sich am Mittwoch, 15. März 2023, ein schwerer Unfall ereignet. Nach Berichten der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sind infolgedessen zwei Menschen tödlich verunglückt. Die Polizei äußerte sich bereits zu ersten Details des Unfallhergangs. So geschah das Unglück gegen Nachmittag, als ein Transporter mit einem Auto kollidiert war. Der Transporter-Fahrer soll die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und in den Gegenverkehr geraten sein. Laut Polizeibericht starben zwei Menschen.

Kollision auf der B4: Fahrer verliert beim Überholversuch die Kontrolle über seinen Transporter

Ausgangspunkt des Unfalls war ein versuchtes Überholmanöver, bei dem der 54-jährige Fahrer des Transporters die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hätte. Den Berichten zufolge soll er wenig später auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Er kollidierte mit dem Auto eines 25-jährigen Mannes, der noch am Unfallort in Rödental (Landkreis Coburg) verstarb.

Auch für den 28-jährigen Pkw-Beifahrer kam jede Hilfe zu spät. Er wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, doch starb an seinen Verletzungen. Laut Polizeibericht befindet sich der 54-jährige Fahrer des Transports schwer verletzt zur Behandlung in einer Klinik. Weitere Details zu seinem Gesundheitszustand sind aktuell nicht bekannt.

