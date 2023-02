Zwei Tote bei schwerem Unfall in Bayern: Lkw kann nicht mehr ausweichen

Von: Thomas Eldersch

Bei einem schweren Unfall wurden zwei Insassen eines Pkws schwer verletzt. © Freiwillige Feuerwehr Marktoberdorf/Facebook

Bei einem tödlichen Unfall im Landkreis Ostallgäu kamen am Freitag zwei Menschen ums Leben. Die Beifahrerin stirbt sofort, ihr Mann später in der Klinik.

Bertoldshofen – Ob er den Lkw gar nicht oder zu spät gesehen hat, wird die Polizei klären müssen. Jedenfalls wurden bei einem Unfall auf der B472 bei Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) ein Rentner und seine Frau schwer verletzt. Die Ehefrau starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Wagens verlor ein paar Stunden später im Krankenhaus den Kampf gegen seine Verletzungen.

Schwerer Unfall auf der B472: Lkw kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen

Der Unfall ereignete sich laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Ein 81-jähriger Mann und seine 78-jährige Ehefrau näherten sich mit ihrem Auto der Auffahrt zur B472 von Burk kommend. Ebenfalls zu dieser Zeit war ein 49-jähriger Lkw-Fahrer auf der B472 von Bertoldshofen kommend in Richtung Schongau unterwegs. Weiter heißt es: „Laut den Aussagen einer Zeugin fuhr der 81-Jährige unvermittelt in die Bundesstraße ein.“ Der Lkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem einfahrenden Wagen des Seniors nicht mehr verhindern und fuhr mit der Front seines Lkw in dessen Fahrerseite.

Der Aufprall war so heftig, dass beide Insassen des Autos schwer verletzt wurden. Die eintreffenden Rettungskräfte versuchten noch vor Ort, die 78-Jährige notfallmedizinisch zu versorgen und sie zu reanimieren – jedoch ohne Erfolg. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Ihr Mann wurde derweil mit lebensgefährlichen Verletzungen in einen Rettungshubschrauber gebracht und in das Unfallklinikum Murnau geflogen. Dort erlag er in der Nacht auf Samstag seinen Verletzungen.

Polizei muss nun Unfallhergang klären – B472 mehrere Stunden gesperrt

Nun muss die Polizei klären, wie genau sich der Unfall ereignet hat. Dabei werden die Beamten von einem Unfallanalytiker unterstützt. Zur Sicherung der Unfallstelle waren auch 35 Feuerwehrleute der Wehren aus Marktoberdorf und Bertholdshofen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 15 Helfern im Einsatz, heißt es in der Pressemitteilung. Die B472 war für eine Dauer von etwa viereinhalb Stunden komplett gesperrt und es wurde örtlich umgeleitet. Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde die B472 gegen 20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

