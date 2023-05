Zwei Schäferhunde töten Katze von Seniorin: Polizei ermittelt gegen Besitzer

„Anzeige nach dem Tierschutzgesetz“

Zwei freilaufende Schäferhunde töteten am Montagabend die Katze einer Seniorin aus Krumbach. Die Polizei ermittelt nun gegen den Besitzer wegen nicht-artgerechter Haltung.

Krumbach – Nach einem Notruf am Montagabend (15. Mai) rückten Einsatzkräfte der Polizei in Krumbach aus. Grund waren zwei freilaufende Schäferhunde. Die zwei Schäferhunde jagten und töteten die Katze einer 83-jährigen Frau aus dem Landkreis Günzburg, sagte ein Polizeisprecher.

Zwei Schäferhunde töteten die Katze einer 83-jährigen Frau in Krumbach (Symbolbild).

Polizei setzt Hunde fest: Verdacht auf nicht-artgerechte Haltung

Ein 29-jähriger Augenzeuge setzte am Montagabend den Notruf ab. Kurz darauf fanden die Polizeibeamten die zwei Schäferhunde in einem Hinterhof in Krumbach und setzten sie fest, wie die Polizei berichtet. Die Beamten ermitteln nun gegen den Besitzer der beiden Hunde mithilfe einer Zeugin. „Ihm erwartet eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.“

Der Besitzer der Schäferhunde wird verdächtigt, die zwei Tiere nicht artgerecht gehalten zu haben. Laut Polizei konnten Missstände bei der Haltung bereits festgestellt und an das zuständige Veterinärsamt gemeldet werden.

