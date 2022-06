Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß mit Sattelzug auf A99

Teilen

Ein Rettungshubschrauber fliegt über den Flugplatz eines Krankenhauses. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall auf der A99 in Oberbayern sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Autobahn war für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Ein 22-Jähriger war am Freitag mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur der A99 in der Nähe von Grasbrunn (Landkreis München) unterwegs, als der Wagen eines vor ihm fahrenden 23-Jährigen von der Mittelspur nach links ausscherte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Grasbrunn - Der Wagen des 22-Jährigen stieß mit dem anderen Wagen zusammen, geriet ins Schleudern und krachte gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug eines 53-Jährigen. Anschließend wurde er nach links geschleudert, kollidierte mit der Mittelleitplanke und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Während der 22-Jährige und seine Beifahrerin schwer verletzt wurden und mit dem Rettungshubschrauber beziehungsweise Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten, blieben die anderen Beteiligten unverletzt. dpa