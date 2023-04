Zwei Tatverdächtige nach versuchter Tötung in U-Haft

Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Nach einem Tötungsversuch in München sind zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Der 25-Jährige und der 26-Jährige sollen vor einem Bordell einen Mann angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor hätten die drei Beteiligten miteinander gestritten.

München - Vor dem Eingang sollen die Tatverdächtigen den 34-jährigen Mann dann mit Tritten, Schlägen und Bierflaschen angegriffen haben. Die Langzeitfolgen der Kopfverletzungen, die der 34-Jährige erlitt, waren zunächst nicht abschätzbar.

Die Polizei nahm vier Tage nach der Tat vom 18. März zunächst den 26-Jährigen fest, wie es hieß. Am Mittwoch wurde dann auch der 25-Jährige festgenommen. Die beiden Griechen kamen in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher sagte. dpa