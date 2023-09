Verletzte bei Waldarbeiten: Herunterfallender Baum erwischt zwei Männer

Von: Adriano D'Adamo

Zwei Männer wurde bei Waldarbeiten schwer verletzt. Ein herunterfallender Baum bei Wolfertschwenden verletzte sie im Bauchbereich.

Wolfertschwenden – Bei Waldarbeiten in einem Waldstück bei Wolfertschwenden im Landkreis Unterallgäu kam es zu einem schweren Unfall. Zwei Männer waren am Mittwochnachmittag (30. August) durch einen herunterfallenden Baum verletzt worden.

Jogger und Arbeiter verletzt: Mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Laut Polizeiangaben waren die zwei Männer dabei, Bruchholz mit einer Zugmaschine und einer Seilwinde aus dem Wald zu ziehen. Dann hat sich ein Baum in den Apparaturen verhakt. Ein 65-jähriger Jogger soll die Arbeiter gefragt haben, ob er am Baum vorbeilaufen könne. Währenddessen löste sich die Spannung der Seilwinde und der Baum fiel in die Richtung des Joggers und einem der Arbeiter. Beide Männer wurden im Bauchbereich verletzt.

Der 59-jährige Arbeiter wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik transportiert. Der 65-jährige Jogger wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm anschließend die Ermittlungen unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.

