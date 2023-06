Zwei Waldbrände in Bayern: „Recht großes Ausmaß“ – Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt

Von: Felix Herz

Im Norden von Bayern, an der Grenze zu Thüringen, brennt ein mehrere Hektar großes Waldstück. (Symbolbild) © BeckerBredel / IMAGO

Nach der anhaltenden Trockenheit in den letzten Tagen war es wohl leider nur eine Frage der Zeit – und nun steht ein Waldabschnitt in Bayern in Flammen.

Update vom 13. Juni, 16 Uhr: Inzwischen ist das erste Feuer aktuellen Berichten von vor Ort unter Kontrolle. Die Feuerwehr ist nur noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Allerdings wurde, kurz nachdem der erste Brand gemeldet worden war, ein zweites Feuer gemeldet – nur wenige Kilometer vom ersten Brandort entfernt.

Über das Ausmaß konnten Sprecher von Polizei und Integrierter Leitstelle (ILS) aus Coburg zunächst keine Angaben machen. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort, die betroffene Fläche liege aber mitten im Wald.

Erstmeldung vom 13. Juni:

Nordhalben – In einem Waldgebiet zwischen Bayern und Thüringen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Rede ist von mehreren Hektar Wald, die am Dienstagmittag, 13. Juni, in Brand geraten sind. Einer Sprecherin der Polizei zufolge habe das Feuer „anscheinend ein recht großes Ausmaß“.

Waldbrand in Bayern: Feuerwehr kämpft gegen Flammen in „recht großem Ausmaß“

Das Waldgebiet, in dem es seit den Mittagsstunden am Dienstag brennt, liegt in der Grenzregion zwischen dem bayerischen Nordhalben (Landkreis Kronach) und dem thüringischen Wurzbach (Saale-Orla-Kreis). Gemeldet worden war der Brand von einem Passanten. Über die Größe der betroffenen Fläche konnte die Polizei bisher keine genaueren Angaben machen.

Die Polizeisprecherin bestätigte allerdings, dass es sich zumindest bei einem Teil der Fläche um eine abgeholzte Lichtung im Wald handle.

Anhaltende Trockenheit in Bayern: Waldbrand auch Folge des Wetters

Seit Anfang Juni herrschen in Bayern sommerliche Temperaturen, von Regen – im Gegensatz zum Frühling – kaum eine Spur. Daher warnen die Experten auch energisch vor hoher Waldbrandgefahr, beim DWD ist der Gefahrenindex teils auf höchster Stufe.

Wegen der anhaltenden Trockenheit und in Teilen sehr hohen Waldbrandgefahr hatte die Bezirksregierung von Oberfranken für Dienstag auch Beobachtungsflüge angeordnet. Die Behörden riefen Waldbesucher zu äußerster Vorsicht auf. (fhz)

