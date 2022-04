Prinzessin Estelle verzaubert im Abendkleid: „Sie sieht so königlich aus“

Von: Larissa Glunz

Teilen

Prinzessin Estelle überrascht die schwedischen Royal-Fans mit einem neuen Look. Zum ersten Mal zeigt sich die zukünftige Thronfolgerin in glamouröser Abendgarderobe.

Stockholm – Wenn sich der königliche Nachwuchs an der Seite seiner berühmten Eltern oder Großeltern zeigt, sind ihm alle Blicke sicher. Egal ob Prinz George (8) oder Monacos Zwillingspaar Jacques (7) und Gabriella (7), die Mini-Royals sind die unangefochtenen Lieblinge der Königsfamilien. Auch Prinzessin Estelle (10) stiehlt ihrer Verwandtschaft immer wieder die Schau, wie 24royal.de berichtet.

Prinzessin Estelle verzaubert im Abendkleid: „Sie sieht so königlich aus“

Da aktuelle Fotos der royalen Sprösslinge, Estelle inklusive, meist eine echte Seltenheit sind, löst ihre Veröffentlichung ein großes Medienecho aus. Vor wenigen Tagen hat der schwedische Palast das neue Design seiner Website enthüllt, auf der zudem neue Fotos der Königsfamilie zu finden sind. König Carl XVI. Gustaf (75), Kronprinzessin Victoria (44) & Co. tragen auf einer Drei-Generationen-Aufnahme festliche Garderobe, auch Prinzessin Estelle ist in ihrem bodenlangen Abendkleid nicht zu übersehen.

In guter Gesellschaft: Prinzessin Estelle posiert auf den neuen Fotos neben ihrer Mutter Victoria und Großvater Carl Gustaf. © Thron Ullberg/The Royal Court of Sweden

Ihr glamouröser Look mit einem cremefarbenen Kleid und einem funkelnden Haarreif lässt die Zehnjährige erwachsener wirken. Aus dem süßen royalen Baby von damals ist ein junges Mädchen geworden, das eines Tages auf dem schwedischen Thron Platz nehmen wird. Bei den Fans stößt Estelles selbstsichere Pose auf pure Begeisterung. „Estelle sieht aus wie ihre Mutter“, schreibt ein begeisterter Instagram-User. „Prinzessin Estelle sieht hier so königlich aus, obwohl sie noch so jung ist! Ist das genetisch oder einfach nur großartiges königliches Training?“, fragt sich ein Nutzer auf Twitter.

Das zarte Kleid vom litauischen Label „Unlabel“ steht Prinzessin Estelle hervorragend. © Linda Broström/The Royal Court of Sweden

Prinzessin Estelle verzaubert im Abendkleid: Ein Mini-Royal wird groß

Trotz ihres zarten Alters wird Prinzessin Estelle schon jetzt auf ihr späteres Leben als Königin vorbereitet. Das sichere Auftreten vor der Kamera hat die einzige Tochter von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel (48) bereits gemeistert, wie auch ihr neues Einzelporträt zeigt. Mit einem leichten Lächeln auf den Lippen blickt die Nummer zwei der schwedischen Thronfolge in die Kamera. Estelle trägt ein zartes rosafarbenes Kleid von „Unlabel“, das sie mit einer verspielten gleichfarbigen Haarschleife kombiniert.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA