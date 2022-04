Schwedische Königsfamilie wirft sich in Schale: Glamouröse Fotos auf neuer Webseite

Wenn die schwedischen Royals ihrem Internet-Auftritt einen neuen Look verpassen, dürfen zur Freude der Fans neue glamouröse Fotos natürlich nicht fehlen.

Stockholm – Wer auf der Suche nach Neuigkeiten über Kronprinzessin Victoria (44) & Co. in den letzten Tagen auf der Webseite des schwedischen Königshauses gelandet ist, musste sich erst mal verwundert die Augen reiben. Wie 24royal.de berichtet, erstrahlt die offizielle Seite der Königsfamilie in neuem Glanz, für Gesprächsstoff sorgen aber vor allem die aktuellen Porträts.

In Sachen Design setzt der schwedische Palast ganz klar auf zurückhaltende Eleganz. Die weiße Homepage mit dunkler Schrift ist übersichtlich gestaltet, sodass direkt auf den ersten Blick die Fotos in den Vordergrund rücken. Begrüßt werden die Besucher von einem royalen Drei-Generationen-Bild. König Carl XVI. Gustaf (75) und seine beiden Nachfolgerinnen Kronprinzessin Victoria (44) und Enkelin Estelle (10) posieren in festlicher Abendgarderobe inklusive Orden, Schärpe und Tiara. Prinzessin Estelle, die sich kürzlich noch mit Brille zeigte, wirkt, wie auch auf ihrem Einzelporträt, ungewohnt erwachsen – nicht das einzige Detail, das bei den Fans Überraschung hervorruft.

Wie das neue Fotos der Royals beweist, muss sich König Carl Gustaf keine Sorgen um seine Nachfolge machen. © Thron Ullberg/The Royal Court of Sweden

Prinzessin Madeleine strahlt auf ihrem Tiara-Porträt, auf dem sie eine zarte Robe von Ida Sjöstedt trägt, in die Kamera, ihr Gesichtsausdruck sorgt jedoch für das ein oder andere Fragezeichen. So mancher Social Media-User kann sich nicht mit der augenscheinlichen Nachbearbeitung der Fotos anfreunden. „Ganz ehrlich, ich habe Prinzessin Madeleine zuerst nicht erkannt“, gesteht ein überraschter Nutzer auf Twitter. Andere wiederum loben die Aufnahmen der „wunderschönen Familie“.

Prinzessin Madeleine trägt die „Modern Fringe Tiara“, die Glanz und Glamour versprüht. © Linda Broström/The Royal Court of Sweden

Schwedische Königsfamilie wirft sich in Schale: Wo steckt Madeleines Gatte Chris?

Das neue Familienbild wird im Netz ebenfalls hitzig diskutiert. Neben dem Monarchenpaar Carl Gustaf und Silvia (78) sind auch die vierköpfige Kronprinzessinnenfamilie, Prinz Carl Philip (42) und Prinzessin Sofia (37) sowie Prinzessin Madeleine zu sehen. Wo ihr Ehemann Chris O‘Neill (47) abgeblieben ist, fragen sich viele. Seine Abwesenheit hat aber einen bestimmten Grund. Der britische Geschäftsmann trägt keinen Titel und ist kein offizielles Mitglied des Königshauses.

Passend zur neuen Webseite hat die schwedische Königsfamilie auch neue Fotos veröffentlicht. © Linda Broström/The Royal Court of Sweden

Wann genau die Bilder entstanden sind, hat der Hof bislang nicht verraten. Prinzessin Madeleine hat ihre Heimat Schweden zuletzt im vergangenen Winter besucht und dort die Weihnachtsfeiertage sowie Silvester gefeiert.