30 Jahre nach Tod von Roy Black: Mysteriöses Film-Geheimnis bis heute ungelöst

Von: Lukas Einkammerer

Roy Black zählt zu den größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten. Am 9. Oktober 1991 verstarb der Sänger und Schauspieler. Bis heute besteht ein ungelöstes Rätsel aus seiner Filmkarriere.

Heldenstein – Ein musikalisches Vermächtnis wie das von Roy Black (†48) sieht man nicht alle Tage. Mit Hits wie „Ganz in Weiß“ hat sich der gebürtige Bayer seinen Platz auf dem Schlagerolymp ergattert und auch mehr als 30 Jahre nach seinem Tod am 09. Oktober 1991 spenden seine Lieder Trost und laden zum Mitsingen ein. Zu seinen Lebzeiten war es aber nicht nur die Musik, mit der Roy Black die Herzen eroberte – sein beeindruckender Werdegang führte ihn vom Frauenschwarm hinter dem Mikrofon auch als Schauspieler vor die Kameras.

Multitalent in Musik, Fernsehen und Film: Die Karriere von Roy Black

Während seiner glänzen Karriere, die fast drei Jahrzehnte andauerte, veröffentlichte Roy Black mehr als zwanzig Studioalben und platzierte sich mit seinen Projekten laufend in den Spitzenrängen der deutschen Charts. Damit zählt er zu den erfolgreichsten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, kann noch immer mit den großen Namen von heute wie Helene Fischer (38) und Florian Silbereisen (41) mithalten – und dürfte für viele aufstrebende Künstler noch immer ein Vorbild sein.

Roy Black zählt zu den größten deutschen Schlagerstars. Auch als Schauspieler machte er sich zu Lebzeiten einen Namen – und war in zahlreichen Filmen und Fernsehproduktionen zu sehen. © IMAGO/Heiko Feddersen; IMAGO/Rolf Hayo (Fotomontage)

Gerhard Höllerich, so Roy Blacks bürgerlicher Name, ist mit seinen gefühlvollen Stücken in die Musikgeschichte eingegangen – einen Namen machte er sich neben seinem Einfluss auf die Schlagerwelt aber auch als Schauspieler. Für die ersten beiden Staffeln von „Ein Schloss am Wörthersee“ stand der leidenschaftliche Rock‘n‘Roll-Musiker als Hotelbesitzer Lennie Berger vor der Kamera. Auch wenn seine Zeit in der RTL-Produktion nicht von langer Dauer war – bis zum tragischem Tod des Schlagerstars 1991 wurden nur knapp 20 Folgen produziert – ist die Rolle bis heute legendär.

Schlagerstar Roy Black: Sein Tod ist bis heute ein Mysterium Am 9. Oktober 1991 wurde Roy Black von seinem Bruder Walter Höllerich tot in seiner Fischerhütte aufgefunden – kurz nachdem die Dreharbeiten der zweiten Staffel von „Ein Schloss am Wörthersee“ abgeschlossen worden waren. Gegenüber schlager.de erinnert sich der Regisseur Otto Rezzer an seine letzten Begegnungen mit Black am Set der RTL-Serie: „Die Dreharbeiten waren sehr anstrengend, stressig und wir standen unter enormen Zeitdruck. Roy musste wegen seinem Herzen starke Medikamente nehmen, war aber auch so unvorsichtig und hat auch gerne etwas getrunken.“ Er habe sich damals ein Rezept ausstellen lassen, was er jedoch nie in der Apotheke abgeholt haben soll – laut Rezzer der Grund für seinen Tod. „Ich sage immer, er ist an gebrochenem Herzen gestorben“, erklärt er. (Quelle: schlager.de)

Vergessenes Kinoprojekt: Roy Blacks erster Film kam nie zustande

Es ist eben seine Schauspielkarriere, die den Fans von Roy Black bis heute noch immer zu rätseln gibt, insbesondere deren Anfangsjahre. Denn wie schlagerprofis.de berichtet, hätte das erste Filmprojekt des einstigen BWL-Studenten anstatt von „Immer Ärger mit den Paukern“ (1968) eigentlich ein bis dato unbekannter Streifen mit dem Titel „Lass mich nie mehr allein“ werden sollen. Eine 1968er-Ausgabe der BRAVO soll den Film als „verzwickte Liebesgeschichte, die in Monaco beginnt und in München endet“, mit namhaften Co-Stars wie der italienischen Schlagersängerin Rita Pavone (77) beschrieben haben – doch in die Kinos kam er nie.

Wie es in der BRAVO außerdem heißt, soll der aus unbekannten Gründen nie veröffentlichte Film am 15. Juli 1968 eigentlich mit den Dreharbeiten begonnen haben, was aber offenbar nicht zustande kam. Ilse Kubaschewski, die damalige Chefin des Gloria Filmverleihs, soll in Roy Blacks Karriere schon damals 1,5 Millionen DM investiert haben – eine finanzielle Verpflichtung, die sich trotz des abgesagten Großprojekts letzten Endes aber doch noch gelohnt hat.

Fast 60 Jahre nach dem gescheiterten Vorhaben können die Fans von Roy Black nur theoretisieren, um was es in „Lass mich nie mehr allein" gegangen wäre – und, ob der Film dem damals 25-Jährigen zu einer ebenso sensationellen Karriere verholfen hätte. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de, schlager.de, ndr.de