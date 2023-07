„Natürlich macht man sich Sorgen“: „3Bears“-Gründerin spricht über Auswirkungen der Foodwatch-Kritik

Von: Matthias Kernstock

Foodwatch kritisierte die Haferflocken des „Höhle der Löwen“-Start-ups „3Bears“. Doch was passierte, nachdem die Nominierung für den „Goldenen Windbeutel“ öffentlich wurde? IPPEN.MEDIA hat mit Gründerin Caroline Nichols gesprochen.

München – Mitten im Sommerurlaub mit Ehemann Tim und den beiden Kindern Mila (1) und Leon (4) erfuhr die gebürtige Fränkin Caroline Nichols (38) Anfang Juni von den Vorwürfen von Foodwatch. Der gemeinnützige Verein kritisierte u. a. den Preis für „schlicht und einfache Haferflocken“, wie foodwatch.org die Nominierung für den „Goldenen Windbeutel“ begründete.

3,99 Euro für 400 Gramm Haferflocken von „3Bears“: Was darf gute Qualität kosten?

Die Werbung für „Der kernige Klassiker“ sei besonders dreist. „Für 400 Gramm Haferflocken werden 3,99 Euro fällig. Zum Vergleich: Eigenmarken-Haferflocken von Kaufland oder Rewe bekommt man schon für 79 Cent (500 Gramm)“, so Foodwatch.

Welche Auswirkungen hatte die Kritik von Foodwatch auf die Marke „3Bears“ von Caroline und Tim Nichols? © Imago Images / Vox

In einem ausführlichen Statement begründeten die Verantwortlichen des Münchner Start-ups, das 2017 einen Deal in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ bekam, die Preisgestaltung des Premium-Produkts. Das Gründerpaar konnte und kann die scharfe Kritik nicht nachvollziehen. „Wir haben damals gegründet, weil wir ein deutsches Unternehmen mit regionalen Prozessen und Produkten höchster Qualität gründen wollten. Nie hätten wir gedacht, dass wir dafür einmal angegriffen werden“, erklärt Caroline Nichols. Auf die Kritikpunkte von Foodwatch hat die Gründerin Antworten:

Kritikpunkt 1: „Der kernige Klassiker“ sei Verbrauchertäuschung. Es sei mehr drin, als „nur“ Haferflocken.

Nach Ansicht von Nichols ist das nicht zutreffend, da auf allen Porridge-Packungen ein großes Sichtfenster angebracht sei. Der Kunde kann den Inhalt, also Haferflocken, sofort erkennen. Zudem befindet sich auf der Vorderseite eine große Haferzeichnung. Vorne steht in großen Lettern „Porridge“, also ein Brei, der mit Haferflocken und Milch oder Wasser zubereitet wird. Nirgendwo suggeriere „3Bears“, dass es sich um mehr als Haferflocken handle.

Kritikpunkt 2: Die Beschreibung „geheime Mischung aus Vollkorn-Haferflocken“ sei irreführend

„3Bears“ beschreibt seinen Porridge als cremig, dennoch würden die Haferflocken einen kernigen Biss haben. Die genaue Rezeptur für diese Mischung bleibe eben geheim. Besonders schützenswert sei die Mischung aus den Haferflocken verschiedener Mahlgrade, der Produktionsprozess und der Ursprung der Haferflocken selbst. Die Kunden scheinen die Produktbeschreibung nicht irreführend zu empfinden: Nach Angaben von Caroline Nichols habe „Der kernige Klassiker“ eine Wiederverkaufsrate von 45 %. Dies zeige, dass das Produkt geschmacklich überzeugen würde.

Kritikpunkt 3: Einfache Haferflocken für 3,99 Euro seien überteuert

Hier bekennt sich Nichols klar und offen zur Preisgestaltung: „Ja, wir sind ein Premium-Produkt und, ja, wir haben einen Premium-Preis.“ „3Bears“ begründet den Preis auch mit der Herstellung des Produkts ausschließlich in Deutschland. Außerdem könne man keine derart großen Mengen einkaufen wie andere, größere Player am Markt. „Der Preis für unseren ‚Kernigen Klassiker‘ ermittelt sich aus hochqualitativen Zutaten, Herkunft, Produktionsverfahren und der Tatsache, dass alle Prozesse in Deutschland sind“, so Nichols. Alle Haferflocken kommen aus einer familiengeführten Hafermühle im Schwarzwald.

„Natürlich macht man sich Sorgen“: „3Bears“-Gründerin Caroline Nichols über die Auswirkungen der „Foodwatch“-Kritik

Die Foodwatch-Kritik zog eine Diskussion über die Produkte von „3Bears“ in den Sozialen Medien nach sich. „Wir stehen voll hinter unseren Produkten und den Preisen, weil wir gesunde, leckere und transparente Lebensmittel in die Supermärkte bringen wollen“, erklärt Geschäftsführerin Nichols im Interview mit IPPEN.MEDIA. Die Foodwatch-Vorwürfe hätten die Mitarbeiter „enorm geärgert, weil wir uns immer auf der Seite der Verbraucher sehen“, erklärt Nichols. „Natürlich macht man sich Sorgen. Wir sind ja auch Arbeitgeber.“

Doch trotz der Befürchtung, Umsätze könnten nach der öffentlichen Kritik einbrechen, blieb es still. Kein Rückgang der Bestellungen. Nur ein Handelspartner habe sich erkundigt, ob alles im grünen Bereich sei. Auch der Großteil der Kunden von „3Bears“ seien ruhig geblieben. Sie stellten sich hinter das Start-up und verteidigten die Qualität und den besonderen Geschmack, erklärt Nichols.

„3Bears“ zur Topmarke 2023 in Deutschland im Bereich „Getreideflocken“ ausgezeichnet

„Tim ist eher der Starke. Er hat mich sofort aufgemuntert. Aber wir wurden auch persönlich angegriffen. Es waren auch verletzende Kommentare dabei“, so Nichols. „Wir sind keine Millionäre. Alles Geld fließt in die Firma. Wir haben seit der Höhle der Löwen 2017 kein großes Investment mehr aufgenommen.“ Gerade die Kritik bei Instagram oder Facebook sei „sehr verletzend“, da man ja wissen, dass die Vorwürfe nicht zutreffen würden.

Anfang Juli 2023 wurde bekannt, dass „3Bears“ nach einem „GfK ConsumerScan“ zu einer der Topmarken Deutschlands im Bereich „Getreideflocken“ ausgezeichnet wurde. „Aufgrund der Tatsache, dass 3Bears im Handel sowohl den eigenen Marktanteil ausbauen und neue Käufer:Innen für sich gewinnen konnte, hat sich das Unternehmen den Preis verdient“, heißt es in einer Mitteilung.

„3Bears“ wird 2023 wohl zweistellig wachsen

Die Kritik von Foodwatch tat weh. Aber: Aufhören will das Gründerpaar noch lange nicht. Die Umsätze steigen seit Jahren an, an einen Verkauf der Firma, wie im Fall „Ankerkraut“, denkt Caroline Nichols nicht. „Seit es uns gibt, sind wir jedes Jahr aus eigener Kraft gewachsen.“ Das Gründerpaar halte weiterhin 70 % der Firma. „Wir werden dieses Jahr wohl prozentual zweistellig wachsen.“

Auch hier sieht sich Caroline Nichols in ihrem täglichen Engagement für ihre Produkte bestätigt. „Das haben wir uns verdient. Es zeigt, dass unsere Produkte den Zeitgeist treffen. Es zeigt, dass sehr viele Menschen Lust auf unsere Produkte haben und auch bereit sind, für sehr gute Qualität einen höheren Preis zu zahlen. Meiner Meinung nach sollte man nie daran sparen, was man in seinen Körper steckt.“

Mit Star-Investor Frank Thelen, der 2017 gemeinsame mit Judith Williams den Deal in der „Höhle der Löwen“ bekam, stehen die Gründer von „3Bears“ übrigens im monatlichen Austausch. „Wir tauschen uns mit Frank über Ideen aus oder diskutieren Influencer-Marketing“, so Caroline Nichols. Verwendete Quellen: Interview IPPEN.MEDIA, lifepr.de, foodwatch.org