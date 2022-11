US-Sänger Aaron Carter tot aufgefunden: Bruder von „Backstreet Boys“-Star mit 34 Jahren gestorben

Von: Claire Weiss

Aaron Carter ist im Alter von 34 Jahren verstorben. © Britta Pedersen/dpa

Aaron Carter, der US-amerikanische Sänger, Rapper und Schauspieler ist tot. Die Leiche des 34-Jährigen wurde in seinem Haus in Kalifornien entdeckt. Aaron Carter ist der Bruder von „Backstreet Boys“-Star Nick Carter.

Lancaster - Am Samstag, 05. November wurde Aaron Carter laut des Nachrichtenportals TMZ tot in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien aufgefunden. Carters Leiche sei demnach in seiner Badewanne gefunden worden. TMZ zufolge sei um 11 Uhr vormittags ein Notruf eingegangen, dass ein Mann in der Badewanne ertrunken sei.

Der kleine Bruder von „Backstreet Boys“-Mitglied Nick Carter (42) war lange Jahre drogenabhängig gewesen und durchlief vor kurzem seinen fünften Entzug. Mit seiner Drogenabhängigkeit, sowie mit seinen psychischen Problemen ging der Sänger sehr offen um und sprach unter anderem in der Talkshow „The Doctors“ darüber. Hinweise auf eine Straftat konnten nicht entdeckt werden. Vermutet wird ein Suizid.

Nick Carter ist derzeit mit den restlich „Backstreet Boys“ auf Tour. Am 06. November wäre ein Konzert in London geplant gewesen.

Hinweis der Redaktion: Generell berichten wir nicht über den Verdacht auf Suizid-Absichten, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

Verwendete Quellen: n-tv.de, bunte.de, tmz.com