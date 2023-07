Regenbogen-Flagge: Giovanni Zarrella rechnet mit Fürstin Gloria von Thurn und Taxis ab

Giovanni Zarrella zeigt Flagge: Während seines Auftritts bei den Schlossfestspielen trat der Sänger mit Regenbogenflagge auf. Ein deutliches Zeichen wegen einer umstrittenen Äußerungen von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis.

Regensburg – Schlagersänger und Entertainer Giovanni Zarrella (45) nutzte seinen Auftritt am Sonntag (16. Juli) bei den Schlossfestspielen auf Schloss St. Emmeram in Regensburg für einen deutlichen Seitenhieb gegen Fürstin Gloria von Thurn und Taxis (63). Die Schirmherrin der Festspiele sorgte mit umstrittenen Äußerungen zum Thema Homosexualität und offene Ehe vergangenes Jahr für Kritik. Mit seinem farbenfrohen Auftritt setzte Zarrella nun ein deutliches Zeichen.

Giovanni Zarrella zeigt Flagge – auch bei der Songauswahl

„Es gibt im Leben Gelegenheiten, an denen es wichtig ist, ‚Flagge‘ zu zeigen. Jede und jeder, der offensichtlich falsch denkt, muss die Möglichkeit bekommen, seine Meinung nochmal zu ändern“, erklärte Zarrella gegenüber der Bild. Bei seinem Auftritt am Sonntag, hatte der 45-jährige Sänger eine Regenbogen-Fahne, die als Zeichen für Toleranz gilt, an seinem Mikrofon-Ständer befestigt. Informationen der Boulevardzeitung zufolge änderte Zarrella auch kurzerhand sein Song-Programm ab. Anstelle des Liedes „Gloria“, habe der Sänger und Moderator das Lied „Regenbogenfarben“ der homosexuellen Sängerin Kerstin Ott (41) performt sowie „Senza Catene“ (zu Deutsch: „Ohne Ketten“), seine italienische Version des Hits „Unchained Melody“.

„Die Liebe sollte ohne Ketten sein, sie sollte frei sein. Man sollte lieben können, wen man möchte. Und nicht nur hier in Deutschland, sondern überall auf der Welt“, erklärte Zarrella während seines Auftritts bei den Festspielen – ein klarer Affront gegen Fürstin Gloria.

Schlossfestspiele von Protesten begleitet

Bereits im Vorfeld der Festspiele war es zu Protestaktionen gekommen. Rund 300 Menschen demonstrierten am Freitag vor dem Schloss und eine Aktivistin der „Letzten Generation“ klebte sich an die Bühne. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis werden neben ihren Aussagen zur Homosexualität auch die Verharmlosung des Klimawandels und des sexuellen Missbrauchs durch Geistliche vorgeworfen.

Gegenüber Bild erklärte von Thurn und Taxis: „Liebe ohne Freiheit geht gar nicht. Der Regenbogen ist das Zeichen des ersten Bundes Gottes mit den Menschen nach der Sintflut. Wenn der Regenbogen heutzutage zum Symbol der Ausgrenzung religiöser Menschen missbraucht wird, ist dies kein Zeichen der Liebe mehr. Der Regenbogen existiert nur, wenn alle Farben darin ihren Platz haben. Vermischt man die Farben, entsteht nur Schwarz. Wenn alle Regeln verschwinden, wird es dunkel.“

Verwendete Quellen: Bild, Instagram