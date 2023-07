Deshalb schalteten massenhaft Zuschauer am Dienstag um 21:45 Uhr ARD und ZDF ab

Von: Melanie Habeck

Teilen

Mit dem Abendprogramm am Dienstag konnten ARD und ZDF zunächst beim Publikum punkten. Doch ab 21:45 Uhr verloren beide Sender zahlreiche Zuschauer.

Berlin – Am Dienstag (25. Juli) drehte sich im ARD-Programm mit „Die Heiland“ und „In aller Freundschaft“ alles um beliebte Serien. Das ZDF setzte mit „ZDF-zeit“ und der „frontal“-Dokumentation „Geheim in Russland“ hingegen auf informative Formate. Beide Sender trafen mit ihrer Auswahl zunächst den Nerv des Publikums – doch ab 21:45 Uhr wechselten zahlreiche Zuschauer das Programm.

Ab 21:45 Uhr schalteten die Menschen ab: Zuschauerschwund bei ARD und ZDF

In den vergangenen Tagen zeigte sich immer wieder das Bild, dass TV-Zuschauer an einem bestimmten Zeitpunkt das Programm wechselten: So schalteten am Freitag (21. Juli) z. B. zahlreiche Fernsehende von der ARD zum ZDF um. Am Dienstag war laut AdScanner-Daten von DWDL dann eine ähnliche Entwicklung zu beobachten – von der jedoch beide öffentlich-rechtlichen Sender betroffen waren. So verloren ARD und ZDF um 21:45 Uhr etliche Zuschauer, als die Formate „In aller Freundschaft“ und „frontal: Geheim in Russland“ zu Ende gingen. Anschließend konnte weder die ARD mit „FAKT“ noch das ZDF mit dem „heute-journal“ das Publikum halten.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Ein anderer Sender profitierte von der Talfahrt der Öffentlich-Rechtlichen: Bei RTL lief ab 20:15 Uhr die erste Ausgabe der Renovierungsshow „Wettkampf in 4 Wänden“. Nachdem das Format nach den ersten beiden Werbeblöcken noch Zuschauer verloren hatte, verzeichnete die Sendung ab 21:45 Uhr einen Aufschwung – genau zu dem Zeitpunkt, an dem sich zahlreiche Menschen vom ARD- und ZDF-Programm verabschiedeten.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Auftaktfolge von „Wettkampf in 4 Wänden“ holt soliden Marktanteil

Insgesamt konnte die Auftaktfolge von „Wettkampf in 4 Wänden“ eine Gesamtreichweite von 1,13 Millionen Zuschauer erzielen. In der für RTL relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verfolgten 470.000 Menschen das Format und sicherten dem Sender somit einen soliden Marktanteil von 10,6 Prozent.

Als am Dienstagabend „In aller Freundschaft“ und „frontal“ zu Ende gingen, konnten ARD und ZDF ihre Zuschauer mit den Formaten „FAKT“ und „heute-journal“ nicht halten. Ab 21:45 Uhr sammelte RTL mit „Wettbewerb in vier Wänden“ das Publikum der Öffentlich-Rechtlichen ein. © ARD & RTL

Im Vorfeld gab es zahlreiche Schlagzeilen um „Wettkampf in 4 Wänden“: So wurde kurz vor Ausstrahlung der ersten Episode bekannt, dass Peter Klein (56) eigentlich mit seiner Ex Iris (56) an der Show teilnehmen sollte – doch nach der Trennung der beiden Realitystars stellte sich der Wahl-Mallorquiner gemeinsam mit Yvonne Woelke (41) dem Renovierungswettbewerb. Verwendete Quellen: DWDL