Um ungestört feiern zu können: Anna-Carina Woitschack gibt Scheidungs-Dackel Lotti ab

Von: Matthias Kernstock

Am Mittwoch feierte Stefan Mross‘ Ex Anna Carina Woitschack auf einer Promi-Party in München. Den gemeinsamen Hund, Dackeldame Lotti, gab die Schlagersängerin vorher ab.

München - Knapp 3000 Follower hat Dackel Lotti bei Instagram. Anfang 2021 zog der Dackel bei Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack ein, landete im Rahmen einer RTL-Homestory sogar im Fernsehen.

Nach Trennung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Was passiert mit Dackel Lotti?

Doch nach der Trennung des Schlagerpaars am 11.11.2022 brechen dunkle Zeiten für die Dackeldame an. Wer soll sich nun um den Vierbeiner kümmern? Stefan Mross war zuletzt alleine auf „Schlagerfanreise“ in Ägypten unterwegs, dreht im Moment mit Evelyn Burdecki für die Show „Stars in der Manege“ bei Sat.1.

2021 wurde Dackel Lotti Teil der Familie von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack. Was passiert nun mit dem Vierbeiner? © Instagram Dackel Lotti / Imago Images

Auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack war zuletzt ständig unterwegs. Nachdem sie ein paar Tage in der Heimat ihres neuen Freundes Daniel B. in Linz verbracht hatte, glänzte die DSDS-Kandidatin am Mittwochabend (30.11.2022) auf dem roten Teppich in München. Im Glitzerkleid war Anna-Carina Woitschack der Hingucker auf einer Promi-Party.

Anna-Carina Woitschack gibt Scheidungs-Dackel Lotti ab, um feiern zu gehen

Doch wo war Dackeldame Lotti? Viele Schlagerfans sorgen sich um den süßen Vierbeiner, der nun ein Scheidungsdackel ist. Im Interview mit rtl.de sagte Woitschack dazu: „Lotti geht es sehr gut, die ist gerade bei Oma und Opa im Wellness-Urlaub momentan. Die beiden verwöhnen Lotti wirklich“, so Woitschack. „Ich sehe sie auch sehr oft.“

Dackel Lotti geht’s also gut, auch wenn Anna-Carina Woitschack ihren Hund abgegeben hat, um feiern zu gehen. Auf die Trennung mit Stefan Mross angesprochen antwortet die Puppenspielerin souverän: „Ich gehe täglich an die Tankstelle, um etwas Neues über mich zu erfahren“, scherzt die Schlagersängerin im Interview. „Es gibt schöne Schlagzeilen, es gibt weniger schöne Schlagzeilen, aber das gehört zum Beruf dazu.“

Scheidungshund: Wer hat Anspruch? Gemeinsames Eigentum: Gehört der Hund beiden Ehepartnern, muss der Hund aufgrund der Scheidung gemäß § 1568 b Abs. 2 BGB auf einen Ehegatten zum alleinigen Eigentum übertragen werden. Im Gegenzug kann der andere Ehegatte eine Ausgleichsentschädigung nach § 1568 b Abs. 3 BGB erhalten.

Anna-Carina Woitschack ist frisch verliebt - und das wohl jetzt auch jeder mitbekommen. Wie ein Insider nun verrät, soll die Schlagersängerin beim Dreh einer TV-Show am Set in aller Öffentlichkeit wild geknutscht haben. Verwendete Quellen: rtl.de, Instagram Dackel Lotti, vawidoo.com