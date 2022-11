Gute Karten im Scheidungsfall: Meghan Markle bald abgesichert

Von: Annemarie Göbbel

Noch sind sie ein Herz und eine Seele. Würde sich Meghan Markle aber von Prinz Harry scheiden lassen, müsste sie vermutlich mit finanziellen Einbußen rechnen. Das könnte sich bald ändern.

Montecito – Obwohl Scheidungen nicht zum guten Ton unter Royals gehört, mussten schon viele königliche Verbindungen wieder getrennt werden. Auch Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) sind nicht davor gefeit. In aller Theorie hätte die Herzogin schlechte Karten im Scheidungsfall, da der Sohn des Thronfolgers in den Vereinigten Staaten diplomatische Immunität besitzen dürfte, solange er nicht die US-Staatsbürgerschaft beantragt. Doch Meghan arbeitet erfolgreich an ihrer finanziellen Unabhängigkeit.

Nach Überarbeitung mit einer Anwältin wird der Markenname erneut geprüft

Der Lifestyle-Blog Meghan Markle ist der Wiedergeburt einen Schritt näher gekommen, da der Antrag der ehemaligen „Suits“-Darstellerin auf den Markennamen „The Tig“ mehr als 12 Monate nach dem ersten Antrag endlich wieder geprüft wird. Fünf Jahre sind seit dem „letzten“ Beitrag vor der Bekanntgabe ihrer Verlobung mit Prinz Harry vergangen. Die inzwischen zweifache Mutter musste ihn wegen ihrer Heirat ins Königshaus stilllegen. „Es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen“, lautete ihr Abschied.

Meghans Antrag auf ein Markenzeichen für den Namen „The Tig“ wird derzeit vom US-Patent- und Markenamt geprüft – mehr als ein Jahr, nachdem der erste Antrag abgelehnt wurde. Das Patent- und Markenamt wies den Antrag mit der Begründung zurück, mit dem Hinweis, die Beschreibung der Website sei „zu weit gefasst“ und die Unterlagen seien nicht unterzeichnet.

Meghan Markles „The Tig“ Es war einst gefüllt mit Meghans Lieblingsrezepten, Schnappschüssen aus dem Urlaub, inspirierenden Worten der Weisheit und überschwänglichen Lobreden auf ihre Eltern. Die damalige Schauspielerin hatte den Blog 2014 ins Leben gerufen, als sie noch Schauspielerin war und ihr Werk nach ihrem Lieblingswein Tignanello benannt. Über ihren ersten Schluck schrieb sie: „Es war ein Aha-Erlebnis vom Feinsten. Für mich wurde es zu einem ‚Tig‘-Moment – ein Moment des Verstehens. Ihre Fans wird es freuen zu hören, dass „The Tig“ der Wiederauferstehung einen Schritt näher gekommen ist, die Prognosen für einen erfolgreichen Relaunch stehen gut.

Ausgezeichnete Prognosen für Meghan Markles Relaunch ihres Lifestyle Blogs „The Tig“

Meghan Markle hätte auch im Scheidungsfall gut lachen. Die Prognose für ihren Lifestyle-Blog sehen blendend aus (Fotomontage). © Matt Dunham/dpa & Doug Peters/Imago

Mit der Unterstützung einer zusätzlichen Anwältin, Danielle Weiss, wurde dies nun laut Dailymail korrigiert. In dem überarbeiteten Antrag werden die fünf „Klassen“, für die Meghan die Marke The Tig anstrebt, genau beschrieben: Reisen, Inneneinrichtung (einschließlich „umweltbewusstes Leben“), Lebensmittelzubereitung (einschließlich Kochen und Rezepte), Gesundheit und „Wellness“ sowie persönliche Beziehungen (einschließlich – wenig überraschend – Mode und persönlicher Lebensstil).

Für die Bearbeitung wurde eine Gebühr von etwa 1.753 Euro fällig. Peanuts im Vergleich zu Prognosen von Hollywood-Marketing-Experten: durch Kooperationen mit Mode-, Lebensmittel- und Schönheitsmarken. Meghan könnte auch versuchen, die Marke „The Tig“ auf eigene Produkte drucken – vielleicht ein 18-Dollar-Toilettenpapier-Set in Neonfarben oder einen schwarzen Ledersessel für 28.500 Dollar (28.576 Euro), beides derzeit auf der Weihnachtsliste ihrer Schauspielkollegin Gwyneth Paltrow (50), die sich hauptsächlich über ihre Webseite goop.com finanziert. Für jemanden, der wie Meghan Schwierigkeiten im britischen Einbürgerungstest hatte, kann sich der Erfolg sehen lassen.