Abruptes Ende bei „Der Schwarm“: Plant ZDF bereits Staffel 2?

Von: Jonas Erbas

In Folge 8 findet das Serien-Spektakel „Der Schwarm“ (ZDF) einen recht abrupten Abschluss. Das Finale wirft viele Fragen auf – und deutet damit möglicherweise eine zweite Staffel an.

Mainz – In nur acht Folgen à 45 Minuten erzählt das ZDF in seiner aufwendigen „Der Schwarm“-Verfilmung die rund 1000 Seiten nach, die Frank Schätzings (65) Romanvorlage umfasst. Doch zwischen dem Buch und dem deutlich entschlackten Serien-Ableger gibt es zahlreiche Unterschiede – auch, was das Ende angeht. Dieses könnte tatsächlich eine zweite Staffel des Quoten-Hits andeuten.

„Der Schwarm“-Staffelfinale kommt plötzlich und lässt viele Fragen offen – mit Absicht?

Mit „Der Schwarm“ hat das ZDF die teuerste deutsche TV-Serie aller Zeiten vorgelegt – ein risikoreiches Unterfangen, das sich allerdings zumindest hinsichtlich der Quoten bereits klar ausgezahlt hat. Am Donnerstagabend (9. März) zeigt der Sender die letzten beiden Folgen der achtteiligen Serie, doch diese lassen einige wichtige Fragen bis zuletzt unbeantwortet. Das (vorläufige?) Ende fällt gleichermaßen abrupt wie offen aus.

Achtung, Spoiler: Im Vergleich zu Frank Schätzings Originalende wirkt das „Der Schwarm“-Staffelfinale fast ein wenig nichtssagend: Die letzten Minuten von Folge 8 zeigen, wie die junge Meeresbiologin Charlie Wagner (Leonie Benesch, 31) ein Tiefseeboot besteigt, um weit unten im Ozean Kontakt zu den Yrr – einer fluoreszierenden, bis dato unbekannten Lebensform, die seit Millionen von Jahren im Meer lebt – aufzunehmen. Das Ziel: Der fremden Bedrohung verdeutlichen, dass eine Koexistenz mit dem Menschen möglich ist. Zu diesem Zweck opfert sich die Protagonistin schlussendlich sogar.

Wenige Minuten später erfahren die Zuschauer allerdings, dass Charlie Wagner überlebt hat. Ihr Körper wird an einen Strand gespült, wo sie kurze Zeit später aufwacht. Ein blaues Leuchten in ihren Augen deutet darauf hin, dass die Yrr nun ein Teil von ihr sind. Das Schicksal ihrer Kollegen bleibt indes ungewiss: Diese sind zwar vorerst in Sicherheit, ob die Friedensverhandlungen mit den Yrr aber tatsächlich gefruchtet haben, ist nicht abzusehen.

Deutliche Unterschiede zu Frank Schätzings Roman – „Der Schwarm“-Ende deutet auf Staffel 2 hin

Wirklich zufriedenstellend fällt das Ende in dieser Form nicht aus. In Frank Schätzings Buch versterben einige der Protagonisten im Zuge eines Konflikts mit dem Militär, welches die Yrr vernichten möchte, statt mit ihnen Frieden zu schließen – ein Handlungsstrang, den es in der „Der Schwarm“-Serie nicht gibt. Auch Charlie Wagner kommt im Original nicht vor, soll allerdings vermutlich die Romanfigur Karen Weaver ersetzen, die ebenfalls zu einem entsprechenden Tauchgang aufbricht, allerdings keine Symbiose mit den Yrr eingeht. Stattdessen schildert Schätzing, wie der fragile Frieden ein Jahr später zwar weiterhin anhält, die Menschheit selbst sich allerdings nur schleppend von den Vorkommnissen erholt.

Im Staffelfinale von „Der Schwarm“ spielt Charlie Wagner (Leonie Benesch) eine bedeutende Rolle. Das Schicksal der jungen Meeresbiologin könnte Aufschluss über eine mögliche zweite Staffel der ZDF-Serie geben (Fotomontage) © Stefano Delia/Fabio Lovino/ZDF

Das offene Ende der ZDF-Serie lässt den Schluss zu, dass „Der Schwarm“ möglicherweise eine zweite Staffel bekommen könnte. Offiziell ist dazu allerdings noch nichts bekannt. Eine schriftliche Anfrage von Ippen.Media ließ das ZDF bis jetzt unbeantwortet (Stand: 9. März). Einiges spricht jedoch für eine Fortsetzung: „Wir haben mit der Hoffnung gestartet, dass es eine zweite Staffel geben wird“, so Produzent Frank Doelger gegenüber TV Movie. Eine mögliche zweite Staffel solle im Zeichen einer „letzten Chance“ stehen, die „diese intelligente Lebensform“ den Menschen gebe, um „unsere Lebensweise zu korrigieren“. Eine etwaige Umsetzung liege allerdings „weit in der Zukunft“.

Sowohl das Cliffhanger-Ende als auch die Aussagen Doelgers zeigen: Eine zweite Staffel von „Der Schwarm“ ist durchaus denkbar – könnte allerdings an der Finanzierung scheitern, immerhin verschlang bereits Staffel 1 rund 40 Millionen Euro. Ein Anreiz für ein mögliches Serien-Comeback bieten allerdings die guten Quoten: Mit knapp 17 Millionen ZDF-Zuschauern machte „Der Schwarm“ der restlichen TV-Landschaft zu schaffen. Verwendete Quellen: „Der Schwarm“ (ZDF/ZDFmediathek), zdf.de, tvmovie.de