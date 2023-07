Absperrung für vier Leute, einen Hund? Prinz William besucht Aberdeen und keiner geht hin

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Prinz William war auf Promo-Tour in Sachen Obdachlosigkeit unterwegs. Doch, dass ihn im schottischen Aberdeen kaum ein Mensch erwartete, war auf den Pressebildern nicht zu sehen.

Aberdeen – Der älteste Sohn von König Charles III. (74), Prinz William (41) war im Rahmen einer Rundreise durch Irland, Schottland und England am Tillydrone Community Campus in Aberdeen zu Besuch, um sein Homewards-Projekt gegen Obdachlosigkeit vorzustellen. Es dürfte nicht an der guten Sache gelegen haben, doch als der Prinz von Wales auf dem weitläufig abgesperrten Campus ankam, erwarteten ihn mehr Fotografen als Fans.

Hatte der Palast etwa vergessen, Bescheid zu sagen?

Von einer tobenden Meute Schaulustiger war nichts zu erkennen, die Absperrung wirkte geisterhaft unsinnig, mit vereinzelten Personen dahinter, die aussahen, als wären sie eher zufällig hier gelandet. Hatte der Palast etwa vergessen, Bescheid zu sagen? Unwahrscheinlich, denn an allen anderen Orten der Tour warteten ohne weitere Aufforderung genügend den Union Jack schwenkende Mengen, die einen Blick auf den künftigen König aus der Nähe erhaschen wollten.

Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern Fotostrecke ansehen

Es half nichts. Prinz William trat, ohne eine Miene zu verziehen, im Plauderton mit seinem schottischen Empfangsmann den Spießrutenlauf durch die Öde des Platzes an. Die Zahl der Journalisten war weitaus größer als die Zahl der Menschen, die sich darauf freuten, den edlen Duke of Rothesay (Prinz Williams schottischer Titel) zu sehen und zu begrüßen. Zwei Männer, die eher aussahen, als gehörten sie zum Campus-Personal, erbarmten sich und schossen ein Selfie mit dem Windsor-Spross. Eine Frau, die anscheinend mit ihrem Hund spazieren ging, wurde kurz gefilmt, und das war‘s auch schon.

Ausgerechnet zur Holyrood-Woche ist die Stimmung in Schottland schlecht Jedes Jahr besucht der Monarch eine Woche lang verschiedene Regionen in Schottland, trifft Schotten aus allen Gesellschaftsschichten und empfängt Tausende von Menschen im Palast von Holyroodhouse, um ihre gute Arbeit zu würdigen. Diese Besuche, die in Schottland als „Royal Week“ und in anderen Ländern als „Holyrood Week“ bekannt sind, dienen der Würdigung der schottischen Kultur, Leistung und Gemeinschaft. Die Holyrood-Woche findet normalerweise von Ende Juni bis Anfang Juli statt.

Auf den Pressebildern des Termins blieben die fehlenden Schaulustigen unbemerkt

Das Selfie-Foto von Prinz Williams Besuch in Aberdeen täuscht Interesse vor: Von Massenauflauf und Jubel keine Spur, die Absperrung war völlig umsonst aufgebaut worden (Fotomontage). © Euan Duff/Imago & Euan Duff/dpa

Auf den Pressebildern des Termins war von dem einsamen Gang des Prinzen – dank umsichtiger Bildausschnitte – nichts zu sehen. Auch auf der Danksagung auf dem Instagram-Profil des Prinzen und der Prinzessin von Wales war vom demonstrativen Desinteresse der Leute in Aberdeen nicht zu merken: „An alle, die wir in den letzten zwei Tagen beim Start von #Homewards getroffen haben, vielen Dank!“, lauten die Worte im Namen Williams. „Von Belfast, Aberdeen und Sheffield nach Lambeth, Newport, Bournemouth, Christchurch & Poole, gemeinsam werden wir zeigen, dass die Obdachlosigkeit beendet werden kann! W.“.

LBC-Reporter Alan Zycinski hielt die beklemmende Szene in einem Video fest und stellte sie später bei Twitter zur Verfügung. The National-Kolumnist Gerry Hassan schrieb: „In Tillydrone, Aberdeen, bricht nicht gerade das Royal-Fieber aus“. In den Kommentaren wurde nicht an Häme gespart: „Ich habe kein Problem damit, dass der Prinz von Wales Obdachlosigkeit zu seinem Anliegen macht, aber entweder hat die PR-Abteilung des Palastes die Information nicht herausgegeben, oder die Absperrungen waren ein klein wenig optimistisch …“.

Ein anderer witzelte: „Apathie regiert.“ Ein weiterer: „Leider nicht. Es sind immer noch die Windsors“. Besonders weil gerade die Holyrood-Week von König Charles III. ansteht, bei der er auch ein Schottland „gekrönt“ werden soll, würde der Buckingham-Palast Williams missglückten Auftritt am liebsten unter den Teppich kehren. Verwendete Quellen: thenational.scot, Twitter, Facebook, Instagram @princeandprincessofwales