Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harry und Meghan Markle stehen unter Beobachtung der Royal Family. Sollten sie Intimitäten von ihrem London-Besuch ausplaudern, hätte das drastische Folgen. Es könnte laut Königshaus-Experten zum endgültigen Bruch führen.

Montecito – Was als Versöhnungsversuch gedacht war, könnte nun das Gegenteil bewirken. Nach ihrem Besuch beim Thronjubiläum wacht die Royal Family mit Argusaugen über jeden Schritt Prinz Harrys (37) und Meghan Markes (40, hier alle News auf der Themenseite). Sollten sie Insider-Wissen über Mitglieder der Krone ausplaudern, könnte es laut Royal-Autor Duncan Larcombe zum endgültigen Schnitt kommen.

Prinz Harry Duke of Sussex Geboren: 15. September 1984, St Mary’s Hospital, London, Vereinigtes Königreich Vollständiger Name/Titel: HRH Prince Henry Charles Albert David, Duke of Sussex, Earl of Dumbarton, Baron Kilkeel KCVO Ehepartnerin: Meghan, Duchess of Sussex (verh. 2018)

Laut Experte Duncan Larcombe stehen die Sussexes für die Royals nun auf dem Prüfstand

Royal-Autor Duncan Larcombe sieht in der Einladung der britischen Königsfamilie zum Thronjubiläum einen Test. Es gäbe Spannungen und Misstrauen gegenüber den Sussexes. Plaudern sie jetzt gegenüber der Presse aus dem Nähkästchen, wäre das die letzte Chance, die die Wahl-Kalifornier verspielt hätten.

Der Besuch hatte sich gut angelassen. Prinz Harry und Meghan Markle hielten sich an ihre Absprache und drängten sich nicht in den Mittelpunkt. Es gab sogar den Vorwurf, sie hätten sich zu wenig blicken lassen und hätten Queen Elizabeth II. (96) mehr feiern sollen. Ihre Abreise von London nach Montecito kam daher unerwartet früh.

Werden Harry und Meghan Details aus ihren Unterhaltungen wie hier mit Zara Tindall (re.) ausposaunen? © Daniel Leal/dpa

Larcombe ist der Meinung, dass der Zustand des royalen Zerwürfnisses nun in Händen des Herzogspaares liegt. In „Closer“ erklärt er die Optionen. Es sei entweder der Beginn eines Heilungsprozesses oder es könnte das letzte royale Ereignis gewesen sein, zu dem Harry und Meghan eingeladen wurden.

Er sagt: „Der Test beginnt jetzt wirklich für Harry und Meghan. Sie sind nach Großbritannien und zum Jubiläum gekommen und haben sich wieder als Royals etabliert – das ist großartig für ihre Marke und etwas, worum sich Spotify, Netflix und Penguin reißen werden.“

Presseauftritte und Buchveröffentlichungen seitens Prinz Harry sind nicht erwünscht

Harry und Meghan würden alles ruinieren, wenn irgendwelche privaten Informationen über dieses London-Wochenende an die Presse weitergegeben oder in einem Buch veröffentlicht würden. Private Einblicke wie das erste Foto ihrer Tochter Lilibet (1) sind natürlich ihre Sache, auch wenn das Bild in Windsor aufgenommen wurde.

Es sei ein sehr gefährliches Terrain, wenn sie jetzt jemandem etwas verraten sollten. Aber wenn sie sich angemessen verhalten und beweisen, dass man ihnen vertrauen kann, könnte das ein großer Schritt in die richtige Richtung und der Beginn eines Neuanfangs sein. „Für sie ist das jetzt die letzte Chance“, sagt Duncan.

Experte sagt: Die Queen hätte offensichtlich eine Schwäche für Prinz Harry

Bei allen Unkenrufen hat Duncan aber auch Positives zu berichten: „Ich finde es großartig, dass sie [Harry und Meghan] dabei waren, denn offensichtlich hat die Königin eine echte Schwäche für Harry“. Netflix und Co. seien eben Neuland für Harry und Meghan: „Sie hatten noch nie einen ihrer eigenen Leute mit Streaming-Giganten oder Verlagshäusern ‚im Bett‘“. Verwendete Quellen: closeronline.co.uk