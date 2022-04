Charlène von Monaco: Werden die Zwillinge sie bei öffentlichen Anlässen ersetzen?

Von: Jasmin Pospiech

Die Fürstin ist wieder zurück in Monaco. Doch ihr Mann Albert ist oft alleine oder mit den Zwillingen unterwegs. Bereitet er sie schon auf ihre Rolle vor?

Monte Carlo – Die Monegassen sind in großer Freude: Fürstin Charlène von Monaco (44) ist vor kurzem in den Zwergenstaat zurückgekehrt. Doch schnell ist diese getrübt worden, als bekannt geworden ist, dass Charlène nicht zu Fürst Albert (64) und den Zwillingen, Jacques und Gabriella (7), in den Fürstenpalast gezogen ist.

Stattdessen soll sie aktuell auf dem Landsitz der Grimaldis, Roc Agel, etwa 20 Minuten von Monte Carlo entfernt, leben. Dort hat sich die schöne Blondine schon früher immer wieder kleine Auszeiten gegönnt, oftmals auch mit ihren siebenjährigen Zwillingen. Hier soll sich die 44-Jährige nach ihrer Behandlung in einer exklusiven Schweizer Klinik auskurieren. Demnach wolle sie sich allmählich wieder an das Leben am Hofe gewöhnen und gleichzeitig weiter an ihrer Genesung arbeiten, heißt es aus dem Palast.

Ob Jacques und Gabriella bei ihr wohnen oder im Fürstenpalast, ist nicht bekannt. Allerdings ist ersteres eher unwahrscheinlich, in Anbetracht dessen, dass sie derzeit ihren Vater zu einigen öffentlichen Anlässen begleiten. Vor knapp einem Jahr ist Charlène in ihre Heimat Südafrika gereist, um ein Charity-Projekt zu unterstützen. Dort blieb sie schließlich aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands für mehrere Monate. Ihre Ärzte rieten ihr damals von der beschwerlichen Reise zurück nach Monaco ab. Zudem musste sie sich mehreren Operationen unterziehen. Bis heute weiß niemand, woran die 44-Jährige wirklich leidet.

Charlène von Monaco: Zwillinge sollen Thronfolge sichern

In der Zwischenzeit hat Albert offizielle Termine entweder alleine wahrgenommen oder die Zwillinge mitgenommen. Was hat das zu bedeuten? Will er die kleinen Royals schon jetzt auf ihre spätere Rolle vorbereiten? Oder befürchtet er schon, dass Charlène nicht mehr ihre Rolle als Fürstin ausüben kann bzw. wird? Das könnte zumindest erklären, warum der 54-Jährige die beiden so oft dem monegassischen Volk präsentiert.

Es scheint fast so, als hätte Albert seit der Abwesenheit seiner Frau die Kinder unter seine Fittiche genommen und will sie Stück für Stück an das öffentliche Leben gewöhnen. Schließlich ist klar: Erbprinz Jacques von Monaco wird irgendwann der Fürst des Zwergenstaates werden. Seine Schwester Gabriella soll ihn offenbar unterstützen, die Monarchie im Fürstentum am Mittelmeer aufrechtzuerhalten und weiterzuführen.