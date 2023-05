„Ekelhaft“: Andrea Kiewel tauscht warme Schuhe mit Fernsehgarten-Gast und ist angewidert

„ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel nimmt gerne Kontakt mit dem Publikum auf – doch die Adiletten eines Gastes hätte „Kiwi“ möglicherweise lieber nicht anziehen sollen.

Mainz - Am gestrigen Muttertag, dem 14. Mai, flimmerte die zweite Ausgabe der neuen „Fernsehgarten“-Saison über die Bildschirme des ZDF. Die Musik-Unterhaltungsshow stand dieses Mal ganz unter dem Motto „Darts“. Andrea Kiewel (57) erlebte jedoch bei ihrer Begegnung mit dem Publikum einen ganz eigenen Ekel-Moment.

Andrea Kiewel tauscht Schuhe mit Zuschauer und bereut es sofort

Als die beliebte Fernsehgarten-Moderatorin wegen ihres Schuhwerks über Fußschmerzen klagte, schlug sie kurzerhand einen Schuhwechsel mit einem als Koch verkleideten Gast vor. Mit den Worten „Wir tauschen“ zog „Kiwi“ die Adiletten des Mannes an. Doch das bereute sie augenblicklich: „Oh, die sind ganz warm, das ist ja ekelhaft“, platzte es aus Kiewel heraus. Die Sandale zog sie sofort wieder aus, und gab sie dem lachenden „ZDF-Fernsehgarten“-Gast zurück. Der stellte sich im Anschluss als Niklas aus Braunschweig vor.

Die Darts-Profis Max Hopp (26) und Gabriel Clemens (39) traten im Anschluss in einem großen Turnier gegeneinander an, um die Trendsportart dem „ZDF-Fernsehgarten“-Publikum vorzustellen. Ex-Bachelor Paul Janke (41) und Comedy-Star Simon Gosejohann (47) ließen ebenfalls die Pfeile fliegen, doch beim finalen Darts-Doppel kam es zum Punkte-Chaos, das allerdings nach kurzem Hin und Her gelöst werden konnte.

Punktefehler bei Darts-Turnier im ZDF-Fernsehgarten

Auch Giovanni Zarrellas (45) kleiner Bruder Stefano Zarrella (32), ein Koch-Influencer, war bei „Kiwi“ zu Gast – samt Papa Bruno, der die ZDF-Bühne nutzte, um seiner Frau Clementina ein Liebeslied zum Muttertag zu singen.

Die Platzierung Deutschlands beim Eurovision Song Contest hat im „ZDF-Fernsehgarten" für Gesprächsstoff gesorgt und Moderatorin Andrea Kiewel zu einem bösen Kommentar verleitet.