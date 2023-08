Gerüchteküche brodelt: Gibt es bald eine Netflix-Doku über Helene Fischer?

Teilen

Schlagerkönigin, Chartstürmerin - und bald Netflix-Star? Berichten zufolge soll Helene Fischer im Fokus einer neuen Dokumentation der Streaming-Plattform stehen.

Ammersee – In letzter Zeit war es eher ruhig um Helene Fischer (39). Das liegt daran, dass sich die Schlager-Queen derzeit in der Sommerpause befindet. In etwas mehr als zwei Wochen gibt die Sängerin aber wieder wie gewohnt Vollgas: Am 25. August geht ihre „Rausch“-Tour in der Kölner Lanxess Arena in die nächste Runde. Gleich siebenmal tritt die „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin in der Medienmetropole auf.

Schlager-Queen Helene Fischer bald auf Netflix?

Im September wird das Live-Spektakel in Wien, Arnhem (Niederlande) und Zürich fortgesetzt. Anschließend kehrt Fischer zurück nach Deutschland und bringt ihre Fans in München und Frankfurt zum Jubeln. Bis zum 8. Oktober ist die Musikerin im Rahmen der Tournee unterwegs. Trotz der zahlreichen Termine konnten leider nicht alle Fans Konzerttickets ergattern. Umso mehr dürften sich die Helene-Fischer-Anhänger über aktuelle Gerüchte freuen, dass die Live-Shows aufgenommen werden.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Laut Schlagerprofis.de berichteten Fans, dass bereits bei Helene Fischers Konzert in Grindelwald und München 2022 gefilmt wurde. Außerdem soll es Interviews mit den Besuchern gegeben haben. Offiziell bestätigt ist jedoch nichts. Allerdings überschlagen sich im Netz die Spekulationen darüber, dass die Konzertmitschnitte nicht (nur) auf DVD/BluRay erscheinen sollen. Stattdessen könnte es schon bald eine Netflix-Doku über die Ausnahmekünstlerin geben.

Alles, was das Fanherz begehrt: Helene Fischer-Doku soll bei Netflix in Arbeit sein

Damit würde Helene Fischer in die Fußstapfen von Musikstars wie Taylor Swift (33), Lady Gaga (37) und Jennifer Lopez (54) treten, die allesamt eine eigene Dokumentation auf der Streaming-Plattform haben. Angesichts des einzigartigen Erfolgs der Ausnahmekünstlerin wäre es tatsächlich nicht verwunderlich, wenn es der Schlagerstar geschafft hätte, diesen Mega-Deal einzufädeln. In jedem Fall sollten sich die Fans bei den kommenden Auftritten aufmerksam umblicken, um mögliche weitere Anzeichen für die Dreharbeiten zu entdecken.

Helene Fischer und Netflix? Diese Kombination könnte schon bald Realität werden. © IMAGO/wolterfoto; dpa/Marcus Brandt (Fotomontage)

Am 5. August wurde Deutschlands unangefochtene Schlagerkönigin 39 und passend zu ihrem großen Tag tauchte in den sozialen Medien ein neues Foto von Helene Fischer und Thomas Seitel auf. Verwendete Quellen: Schlagerprofis.de