Sie sang das Intro von „Immer wieder sonntags": So sieht Cindy von „Cindy & Bert" heute aus

In den 1970er-Jahren sangen „Cindy & Bert“ das Lied „Immer wieder sonntags“. Doch wie sieht die inzwischen 75-jährige Schlagerikone heute aus?

Rust – Junge Schlagerfans verbinden mit „Immer wieder sonntags“ sehr wahrscheinlich zunächst einmal die gleichnamige TV-Show mit Moderator Stefan Mross (47). Dass die Musiksendung ihren Namen von einem 50 Jahre alten Schlagerklassiker übernommen hat, ist jedoch kein Geheimnis. Als Erfolgsduo „Cindy & Bert“ landeten Cindy Berger (75) und Norbert Maria Berger (†66) vor einem halben Jahrhundert mit „Immer wieder sonntags“ einen absoluten Megahit. Im Intro zum ARD-Format ist Cindys Stimme noch heute regelmäßig am Sonntagvormittag zu hören.

Im Mai war die legendäre Schlagersängerin „Immer wieder sonntags“ sogar selbst bei Stefan Mross im Europa-Park zu Gast. Dabei ließ es sich der Volksmusiker nicht nehmen, der Namensgeberin seiner Sendung für die Inspiration zu danken. „Wenn es ‚Immer wieder sonntags‘ nicht gegeben hätte, hätten wir wahrscheinlich einen ganz anderen Namen für diese Sendung, vielleicht hätte es die Sendung auch gar nicht gegeben“, erklärte Mross, nachdem er Berger in seiner Show begrüßt hatte.

Cindy Berger gibt auch mit Mitte 70 noch regelmäßig Konzerte — vor allem in ihrer Wahlheimat Berlin

Auch ohne ihren langjährigen Partner Bert, der 2012 im Alter von 66 Jahren an einer Lungenentzündung starb, steht Cindy Berger weiterhin als Solokünstlerin auf der Bühne. Mit ihrem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ bewies sie ebenso, dass sie als Künstlerin und Person jung geblieben ist. Denn auch nach 50 Jahren ist Cindy mit ihren blonden Haaren und dem strahlenden Lächeln unverkennbar die gleiche geblieben.

„Cindy & Bert" sangen in den 1970er-Jahren das Lied „Immer wieder sonntags".

Vor allem ihre Wahlheimat Berlin trage dazu bei, dass sie sich auch im Rentenalter noch immer fit fühle, denn die Stadt liege ihr einfach „richtig am Herzen“, erzählte die 75-Jährige. „Mir geht es sehr gut. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich seit sieben Jahren in Berlin wohne und mich dort unheimlich wohlfühle“, berichtete Berger im Gespräch mit Mross. Doch auch an ihren Karrierehöhepunkt mit „Immer wieder sonntags“ hat Cindy gute Erinnerungen: „Es war unser größter Hit.“

Am kommenden Sonntag müssen die Fans jedoch auf die Schlagersendung mit Stefan Mross verzichten. Die ARD erklärte auch bereits die Gründe für den „Immer wieder sonntags“-Ausfall. Verwendete Quellen: ARD / „Immer wieder sonntags“ vom 21. Mai 2023