Mit 40 Jahren: Sohn von Thomas Gottschalk startet seine eigene TV-Karriere

Teilen

Bisher hielt sich Roman Gottschalk weitgehend vom Rampenlicht fern. Nun tritt er in die Fußstapfen seines berühmten Vaters und beginnt eine Karriere vor der Kamera.

San Diego - Der Name Gottschalk ist in Deutschland eine echte Marke. Auch wenn „Wetten, dass..?“-Moderator Thomas Gottschalk (73) inzwischen deutlich seltener im Fernsehen auftritt, gibt es hierzulande wohl kaum jemanden, der den TV-Star nicht kennt. Das will sich sein Sohn Roman Gottschalk (40) nun zunutze machen, um eine Karriere im Rampenlicht zu starten. Genau wie sein berühmter Vater moderiert er künftig eine eigene Show. Das Format „Golf mit Gottschalk“ gibt es allerdings nicht im TV zu sehen, sondern auf Youtube.

Mit 40 Jahren: Sohn von Thomas Gottschalk startet seine eigene TV-Karriere

„Für meinen Kanal werde ich Hobbygolfer und Profis interviewen und meine Liebe zum Golfsport weitertragen“, verkündet Roman Gottschalk im Interview mit dem „Spiegel“. Die Ballsportart liegt dem Hobby-Spieler sehr am Herzen und zählt neben seiner Familie zu seinen größten Leidenschaften.

Wollnys, Kellys, Kinderwahn: Diese Stars haben ungewöhnlich viele Kinder Fotostrecke ansehen

Dass ihm sein berühmter Nachname eine größere Reichweite einbringt, weiß der 40-Jährige. „Mein Vater hat noch immer einen großen Namen, natürlich nützt mir das“, räumt er ein. Dafür müsse er sich schließlich nicht schämen: „Ich bin stolz auf meinen Namen. Und ich bin stolz auf das, was mein Vater erreicht hat.“

Insiderin enthüllt Thomas Gottschalks geheimen „Wetten, dass..?“-Spickzettel Auch Profis wie Thomas Gottschalk sind nicht unfehlbar. Der „Wetten, dass..?“-Moderator leistete sich schon mehrfach peinliche Fehler. Ein Insider verrät jetzt, dass Thomas Gottschalk deswegen große Spickzettel zur Hilfe von seiner „Wetten, dass..?“-Redaktion bekommt.

Roman Gottschalk: „Die Fußstapfen meines Vaters sind viel zu groß“

In einer seiner ersten Folgen dürfen sich die Fans auf niemand Geringeres als Komiker Mike Krüger (71) freuen. Auch Gottschalk senior wird in der Ausgabe erscheinen. Von einer möglichen Konkurrenz mit seinem Papa will Roman nichts wissen: „Das ist doch kein Vater-Sohn-Wettbewerb.“

Der Wahl-Amerikaner ist sich bewusst, dass er mit seinem Projekt auch scheitern kann. Noch ist nicht absehbar, wie sein Youtube-Kanal bei den Fans ankommen wird. Aber: „Ich will es versuchen“, so Roman Gottschalk. Sollte „Golf mit Gottschalk“ beim Publikum durchfallen, werde er es sportlich nehmen: „Dann habe ich daraus gelernt, dass ich nicht fürs Showbusiness gemacht bin.“

Auf Instagram hat er inzwischen einen neuen Account erstellt, um auf die Youtube-Reihe aufmerksam zu machen. „Ich habe mir lange überlegt, selbst vor die Kamera zu treten. Die Fußstapfen meines Vaters sind zwar viel zu groß – aber dafür habe ich mehr Ahnung von Golf“, schrieb Roman Gottschalk in einem ersten Post.

Apropos Thomas Gottschalk: Trotz großer TV-Karriere bekommt Thomas Gottschalk nur 915,79 Euro Rente. Steht er deswegen mit 72 Jahren noch auf der Bühne? Verwendete Quellen: Spiegel, Instagram/golfmitgottschalk