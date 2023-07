Vater-Tochter-Drama im Hause Söder: Gloria-Sophie Burkandt will Film drehen

Teilen

Die Tochter des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder will die deutsche Filmbranche erobern. Ihr neuer Kurzfilm dreht sich um eine Vater-Tochter-Beziehung.

München – Gloria-Sophie Burkandt (24) hat in ihrem jungen Leben schon so einiges geschafft. Die Tochter des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (56) studierte Business Management, schloss einen Master in Finance ab und begann sogar eine Promotion. Doch in der Mittzwanzigerin schlummert auch eine kreative Seite – die sie jetzt voll ausleben möchte.

„Nichts, was mich emotional mehr erfüllt“: Söder-Tochter Gloria will Schauspielerin werden

Als Model stieg Gloria bereits vor einiger Zeit in die Fashionbranche ein und posierte dabei unter anderem für das Cover der türkischen „Vogue“. Doch ihre Leidenschaft gilt vor allem dem Schauspiel.

Wollnys, Kellys, Kinderwahn: Diese Stars haben ungewöhnlich viele Kinder Fotostrecke ansehen

„Ich habe meinen Master in Finance gemacht, mit meinem PhD angefangen, in Industrieunternehmen gearbeitet, bei Investmentbanken, Managementberatungsfirmen und gemodelt, um zu realisieren, dass es nichts gibt, was mich emotional mehr erfüllt, als die Schauspielerei“, verriet die Politikertochter in einem Interview mit „Bild“. Für ihren neuen Kurzfilm trat Gloria-Sophie Burkandt trotzdem auch hinter die Kamera und versuchte sich erstmals als Produzentin.

Die verrücktesten Promi-Kindernamen Exa Dark Sideræl: Tochter von Entrepreneur Elon Musk und Musikerin Grimes Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence: Tochter von Finanzier Arpad Busson und Schauspielerin Uma Thurman Lyra Antarctica: Tochter von Musiker Ed Sheeran und Cherry Seaborn Sparrow James Midnight: Sohn von Schauspielerin Nicole Richie und Musiker Joel Madden Diva Thin Muffin: Tochter von Musiker Franz Zappa und Adelaide Gail Zappa

Gloria-Sophie Burkandt erzählt in ihrem Kurzfilm eine Vater-Tochter-Geschichte

Die 24-jährige Nachwuchsschauspielerin wollte bei ihrem neuen Projekt offenbar die Fäden in der Hand behalten und übernahm deshalb nicht nur die Hauptrolle im Kurzfilm, sondern produzierte den Streifen gleich mit. Über die Arbeit am Set erzählt sie: „Sechs Wochen habe ich täglich geprobt, organisiert und dabei erkannt, dass ich daraus gleich einen Kurzfilm produzieren möchte. Einfach, um auszuprobieren, ob das auch ein Weg für mich wäre.“

Der Papa Politiker, das Kind Schauspielerin: Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt will in der Filmindustrie durchstarten. © IMAGO/Spöttel Picture; IMAGO/Sven Simon (Fotomontage)

Das Drehbuch des Films wurde von Andrea Sixt (65) verfasst, die ebenso die Regie übernimmt. Der Plot sorgt indes mit Hinblick auf Gloria-Sophie Burkandts Herkunft für hochgezogene Augenbrauen. Denn ihr Kurzfilm dreht sich „um ein Vater-Tochter-Drama im Weltraum“. Für die Söder-Tochter könnte es der Einstieg in die Filmbranche werden. „Der Aufwand für diesen Film war zwar groß. Aber ich kann mir vorstellen, nicht nur in der Filmindustrie zu schauspielern, sondern auch langfristig zu produzieren“, gibt sie preis.

Auch Michael Schumachers Tochter Gina startet derweil mit ihrer eigenen Karriere voll durch. Verwendete Quellen: Bild.de; vogue.com