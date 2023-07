Zoff bei Modern Talking: Thomas Anders und Dieter Bohlen streiten öffentlich

Teilen

Modern Talking sind zwar schon seit mehr als 20 Jahren getrennt, vertragen wollen sich Dieter Bohlen und Thomas Anders aber trotzdem nicht. Nun fliegen erneut die Fetzen.

Mallorca/Koblenz – Auch 20 Jahre später können es Dieter Bohlen (69) und Thomas Anders (60) einfach nicht lassen. Die jahrzehntelange Fehde der ehemaligen Modern-Talking-Kollegen und bekannten Streithähne geht jetzt in eine neue Runde.

Wer sang bei „Modern Talking“ wirklich?

Thomas Anders machte in seinem Podcast „Modern Talking – Einfach anders“ den Auftakt. Er antwortete auf die Frage, ob sein einstiger Bandkollege die berühmten Lieder eigentlich selbst gesungen habe: „Eigentlich weiß das ja nur Dieter Bohlen.“ Dann fügte er hinzu: „Also, bei mir im Studio hat der noch nie gesungen.“

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Das wiederum rief Dieter Bohlen auf den Plan. Denn diesen Vorwurf will der Poptitan nicht auf sich sitzen lassen – und schießt gleichzeitig gegen Anders zurück. Auf seiner Instagramseite postete er am Montag (24. Juli) ein Video, in dem er zum Podcast Stellung nimmt.

„Er verpackt die Sachen natürlich raffiniert“, so Bohlen im Video. „Er sagt, ich hätte nie in seinem Studio einen ‚Modern Talking‘-Song gesungen – das stimmt, er hatte nämlich gar kein Studio.“ Sie hätten damals ihre Hits in anderen Studios aufgenommen. Aber er habe gesungen – „im Gegensatz zu ihm“. Denn Anders habe nie „einen einzigen Ton dieser hohen Chöre“ gesungen. Sie hätten es mal ausprobiert, „er konnte es nicht“.

Zoff bei Modern Talking: Dieter Bohlen bezeichnet Thomas Anders als Lügner

Weiter regt sich Dieter Bohlen darüber auf, dass sich sein einstiger Bandkollege als Schöpfer von Modern Talking ausgebe und sich in der Öffentlichkeit als die Band darstelle. „Er stellt sich überall, auf alle Bühnen, im Fernsehen überall hin und singt ‚Cherry, Cherry Lady‘, aber er kann es gar nicht.“ Es sei eine „absolute Lüge“, dass Anders der Schöpfer von Modern Talking sei. Vielmehr habe er, Bohlen, die Lieder komponiert, getextet und produziert.

Am Ende gibt er sich zwar versöhnlich mit den Worten: „Aber okay, alles gut, Schwamm drüber.“ Doch angesichts seiner Aussagen dürfte der langjährige Streit zwischen den Musikern damit eher angefacht als beigelegt werden.

Modern Talking war in den 80er-Jahren weltweit erfolgreich. Doch schon damals gab es hinter den Kulissen Spannungen. Wegen persönlicher Differenzen trennten sich Dieter Bohlen und Thomas Anders 1987 nach nur vier Jahren. Von 1998 bis 2003 wagten sie noch einmal ein Comeback – doch auch dabei fanden sie keine gemeinsame Ebene. Sogar vor Gericht stritten sie sich, Dieter Bohlen packte in seiner Autobiografie über Anders aus – und der spricht in seinem Podcast bis heute über die zerrüttete Beziehung.

Die neue Staffel von DSDS mit Dieter Bohlen soll wegen „The Voice“ mit Shirin David derweil verschoben werden. Verwendete Quellen: Instagram, Podcast „Modern Talking - Einfach anders“