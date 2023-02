Akribisch, bibelkonform, vegetarisch: Krönungsöl für Charles III. „in 8 Monaten heimlich gebraut“

Von: Annemarie Göbbel

König Charles III. wird bei seiner Krönung im Mai 2023 gesalbt werden. Das Balsam-Rezept ist eines der am strengsten gehüteten Geheimnisse der britischen Krone. Ein pensionierter Pfarrer und Apotheker stellte das Öl mit der höchsten Sorgfalt als „moderne“ Inkarnation zusammen.

Hull – Natürlich gibt es das Salbungsöl der Könige nicht in der Drogerie um die Ecke oder im üblichen Kirchenbedarfssortiment zu kaufen. Doch der Aufwand, der im Namen der Monarchie betrieben wird, setzt der Krönung eigentlich die Krone auf. Wie The Telegraph in Erfahrung gebracht hat, wurde das Krönungsöl, mit dem König Charles III. (74) im Mai gesalbt werden soll, angeblich in acht Monaten „heimlich“ in einer Wohnsiedlung in Hull angefertigt.

„Ich bin nur ein bescheidener Apotheker, dem die größte Ehre seiner Karriere zuteilgeworden ist“.

Der pensionierte Pfarrer und Apotheker Mark Hutton (66) berichtet dem britischen Medium, er habe ein geheimes Rezept verwendet, das auf Karl I. (48, † 1649) zurückgeht und eine „moderne“ Inkarnation des Rezeptes von Moses ist, der Myrrhe, Zimt und Olivenöl gemäß der Bibel verwendete. Der 66-Jährige, der in einer LloydsPharmacy-Apotheke gearbeitet hat, berichtet, er habe nach dem offiziellen Arbeitsende geschuftet, um für den großen Tag der Krönung am 6. Mai vorbereitet zu sein.

Bei der Krönung Charles III. wird nichts dem Zufall überlassen. Das Salbungsöl ist seit dem Jahr 2000 beauftragt worden und damit von Queen Elizabeth II. von langer Hand geplant

Er habe Monate damit verbracht, die vielen obskuren Zutaten aus ganz Europa und der Welt zu beschaffen, nachdem er für diese Aufgabe angefragt worden war. Bereits im Frühjahr 2000 sei er von einem Mitglied des Lloyds-Vorstands angesprochen worden. Wohlgemerkt war da Queen Elizabeth II. (96, † 2022) noch zwei Jahrzehnte wohlauf. Womöglich wurde der letzte Tropfen bei ihrer eigenen Krönung verbraten, oder das Öl wurde unsachgemäß gelagert oder einfach als Reserve bestellt, falls Tests ergeben, dass das Öl der verstorbenen Monarchin besser kein zweites Mal verwendet werden sollte.

Das Salböl der Queen Auch Queen Elizabeth II. schenkte der Traditions-Apotheke ihrer Vorfahren ihr Vertrauen. Ihr Salböl wird in einer Parfümflasche in der Westminster Abbey aufbewahrt.

Die leitende Krankenschwester des medizinischen Palasthaushalts wird die Charge abholen

Hutton berichtet weiter, er habe sorgfältig darauf geachtet, dass er alle tierischen Produkte auf der alten Zutatenliste durch synthetische Versionen ersetzt habe. „Ich weiß, dass das alles ein Geheimnis war, aber für mich war die Herstellung des Krönungsöls nicht nur als Apotheker, sondern auch als inzwischen pensionierter Pfarrer eine große Ehre, wenn man die biblische Geschichte und die Bedeutung des Öls bedenkt – das war für mich lebenswert“, sagt er über seinen Ausnahme-Auftrag.

Das fertige Öl sei Berichten zufolge in Plastikflaschen mit den üblichen pharmazeutischen Etiketten versiegelt und unter Verschluss im Keller der Apotheke John Bell & Croyden in Marylebone im Zentrum von London gelagert. Der Betrieb ist seit mehr als hundert Jahren eng mit der königlichen Familie verbandelt, seit es 1909 von George V. (70, † 1936) seine erste königliche Genehmigung erhielt. Ob er bezahlt worden und wie hoch sein Lohn ausgefallen sei, darüber bewahrt Mark Hutton Stillschweigen. Offenbar belastet das Öl das Budget des Monarchen nicht allzu sehr, immerhin waren für Charles III. und Königsgemahlin Camilla (75) noch zwei neue Throne zur Krönung drin. Verwendete Quellen: telegraph.co.uk, mirror.co.uk