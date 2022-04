Albert von Monaco: Hat ihn seine Ex nach Italien begleitet?

Von: Larissa Glunz

Teilen

Bei seinen offiziellen Auftritten in Italien zeigte sich Albert von Monaco ohne Begleitung. © Davide Pischettola/Imago

Während Fürst Albert im Rahmen seines Staatsbesuchs Italien bereist, werden seine Ex Nicole Coste und Sohn Alexandre in Rom abgelichtet – Zufall oder Planung?

Rom – Monatelange Abwesenheit, eine mysteriöse Krankheit und nicht enden wollende Trennungsgerüchte: Die Ehe von Albert (64) und Charlène (44) von Monaco wurde in den letzten Monaten auf eine harte Probe gestellt. Ihren royalen Pflichten kann Fürstin Charlène noch nicht nachkommen, Gatte Albert hat derweil offenbar nach einer anderen Begleitung Ausschau gehalten.

Die Osterfeiertage verbrachte Albert noch mit seiner Familie in Monaco, kurz darauf war er schon wieder im Dienst der Krone unterwegs. Sein Staatsbesuch in Italien hielt mehrere Stationen bereit, für Gesprächsstoff sorgten aber vor allem Fotos aus Rom. Nicht Fürst Albert, sondern seine Ex Nicole Coste (50) und sein unehelicher Sohn Alexandre (18) tauchten nur einen Tag nach dem letzten öffentlichen Italien-Auftritt des Landesfürsten in der Millionenmetropole auf, wie von der „Daily Mail“ veröffentlichte Aufnahmen zeigen.

Mit welchem Auftritt Fürst Alberts Ex Nicole Coste zuletzt Schlagzeilen machte, verrät 24royal.de.

Das Timing legt nahe, dass sich der 64-Jährige – im Anschluss an den offiziellen Teil seiner Reise – womöglich noch für einen kleinen Privaturlaub entschieden hat, um Zeit mit seinem ältesten Sohn verbringen zu können. Der monegassische Palast hat die Bilder bislang noch nicht kommentiert, Nicole Coste sorgt aber nicht zum ersten Mal mit ihrem überraschenden Erscheinen für Aufruhr.