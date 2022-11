Schlaues Timing: Album von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack nach Trennung reduziert

Ach ja, so ist das mit dem Mross! Er findet ganz sicher wieder eine Neue, die auf ihn hereinfällt! Es ist nie ideal wenn man(n) klammert! Ehen werden im Himmel geschlossen, aber auf Erden geführt. Liebe sieht anders aus. Da geht man(n) (frau) nicht im Augenblick der nüchternen Erkenntnis gleich auseinander. Der Zustand der blinden Verliebtheit folgt manchmal mit viel gemeinsamer Arbeit der Zustand der tragfähigen Liebe. Aber so weit lässt es der Mross erst gar nicht kommen. Wetten, das nächste Opfer wartet schon um die Ecke, weil sie von sich glaubt, dass ausgerechnet sie es besser machen kann. Dann geht alles wieder von vorne los mit Mross....! Es ist so sehr viel Angeberei und Großspurigkeit dabei, dass jede kleinste, vermeintliche Verletzung des Egos das narzisstische Selbstbild stört.