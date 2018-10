Alena Fritz ganz freizügig: Model präsentiert After-Baby-Body im Urlaub 

Knapp ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter präsentiert Alena Fritz (ehemals Alena Gerber) erneut ihren tollen After-Baby-Body auf Instagram. Nach der Urlaubs-Tragödie im Sommer zeigt sich das Model ganz ausgelassen beim Baden.

Bremen - Knapp ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter teilt Model Alena Fritz nun einen ausgelassenen Urlaubs-Schnappschuss mit ihren Fans. Dabei präsentiert die 29-Jährige ihren traumhaften After-Baby-Body. Auch die Kommentare ihrer Fans zeigen: Die hübsche Blondine kann sich eindeutig sehen lassen.

Alena Fritz: Model teilt Urlaubs-Foto auf Instagram

Mit dem Titel „Wer will den Sommer zurück?“ zeigt Alena Fritz nicht nur einen privaten Moment ihres Urlaubs, sondern auch ihre tolle Figur. Auf dem Bild zu sehen ist die Blondine in einem orangefarbenen Bikini, lachend in einem Hotel-Pool. Wer die Hashtags liest, dem fällt jedoch auf, dass die 29-Jährige momentan gar nicht im Urlaub zu sein scheint. Viel eher ist das Bild ein Rückblick auf einen vergangenen Trip.

Für ihre Fans tut dies keinen Abbruch: „Wenn man solche Bilder sieht, dann sollte der Sommer niemals enden“, findet ein User. Aus welchem Urlaub der Schnappschuss stammt, verrät die Ehefrau von Ex-Fußballer Clemens Fritz zwar nicht, aufmerksamen Fans fällt jedoch auf: Das Foto stammt aus ihrem Horror-Trip in Tunesien. Eigentlich plante das Model im Juni einen ausgelassenen Urlaub in der Sonne zu verbringen, dann erkrankte die Tochter der 29-Jährigen schwer.

In einem ausgiebiegen Post berichtete die Spielerfrau später von den Erlebnissen und teilte mit: Unserer Tochter geht es gut. Warum Alena Fritz ausgerechnet jetzt ein Bild aus genau diesem Urlaub teilt, verrät die blonde Schönheit unter ihrem Bild nicht.

