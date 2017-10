Gerber und Fritz geben sich heimlich das Jawort

Model und Moderatorin Alena Gerber und Ex-Profi-Fußballer Clemens Fritz haben heimlich still und leise geheiratet.

Das ist ihr Jahr! Im Januar bekam Alena Gerber (28) von ihrem Freund ­Clemens Fritz (36) einen Heiratsantrag, Anfang August brachte sie das gemeinsame Töchterchen zur Welt. Jetzt haben das hübsche Model und der frühere Werder-Bremen-Kicker standesamtlich geheiratet – heimlich, still und leise auf Gut Sandbeck in Osterholz-Scharmbeck (Niedersachsen), im kleinen Familienkreis. „Wir sind unendlich glücklich“, sagte Gerber gestern gegenüber der tz. Kennengelernt hatten sich das Model und der Profifußballer 2015 am Frankfurter Flughafen – zufällig, durch eine Verwechslung.

Denn Alena Gerber sprach Clemens Fritz nur an, weil sie ihn mit einem Freund verwechselte. Eine Begegnung, die schließlich vor den Traualtar führte.

Wie glücklich die kleine Familie ist, postet das Model immer wieder im Internet. Erst kürzlich veröffentlichte sie schöne Schnappschüsse, die sie selbst mit Kind und Mann auf Europareise zeigen.

Weitere Details aus ihrem Privatleben wie den Namen ihrer Tochter oder den Termin für die kirchliche Trauung verrät Gerber aber nicht. „Wir freuen uns über unseren Startschuss als Familie und genießen jeden einzelnen Moment mit unserem wundervollen Schatz. Alles andere behalten wir nur für uns“, teilte sie nach der Geburt ihrer Tochter mit.

