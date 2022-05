Alexandra von Hannover: Seltener Auftritt mit Freund Ben beim Monaco-Grand-Prix

Von: Larissa Glunz

Teilen

Prinzessin Alexandra von Hannover verfolgte den Grand Prix von Monaco an der Seites ihres Freundes Ben-Sylvester (r.). © Nordphoto/Imago

Ihr Liebesglück zeigt Alexandra von Hannover nur selten, für Familientermine macht sie jedoch eine Ausnahme. Freund Ben-Sylvester begleitete sie zum Großen Preis von Monaco.

Monaco – Wenn in Monte-Carlo die Formel-1-Fahrer um einen Platz auf dem Podium kämpfen, sind die Grimaldis ganz vorne mit dabei. Den Großen Preis von Monaco lassen sich auch die Royals aus der zweiten Reihe wie etwa Alexandra von Hannover (22) nicht entgehen.

Die Mitglieder der Fürstenfamilie, allen voran Fürst Albert II. (64), sind leidenschaftliche Rennsportfans, die den alljährlichen Grand Prix begeistert verfolgen. Charlène von Monaco konnte nach ihrer langen Auszeit das Formel-1-Event wieder an Alberts Seite besuchen, der Einladung zum Circuit de Monaco ist nicht nur das Regentenpaar gefolgt. Die beiden waren in bester Gesellschaft, denn auch die Nichten und Neffen des 64-Jährigen ließen sich samt Partner und Nachwuchs an der Rennstrecke blicken.

24royal.de gibt hier einen Einblick in Prinzessin Alexandra und Bens Beziehung.

Prinzessin Carolines (65) Kinder Andrea (37), Charlotte (35), Pierre (34) und Alexandra posierten für gemeinsame Fotos für die anwesenden Fotografen, letztere hatte jedoch nur Augen für ihren Freund Ben-Sylvester Strautmann (23). Gemeinsame öffentliche Auftritte absolviert das Paar nur selten.