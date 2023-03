Alina Merkau enthüllt Grund für „Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Auszeit

Von: Jonas Erbas

Eine Frage beschäftigte die „Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Zuschauer zuletzt extrem. „Wo ist Alina Merkau?“ Nun kehrt die Moderatorin zurück – und erklärt ihre Auszeit.

Berlin – Seit 2014 gehört Alina Merkau (36) zum „Sat.1-Frühstücksfernsehen“, welches die 36-Jährige zumeist an der Seite ihres Kollegen Matthias Killing (43) moderiert. Unlängst hat sich die gebürtige Berlinerin als absoluter Zuschauerliebling etabliert. Doch dann der Aufreger: Drei lange Monate fehlte die Moderatorin in der Sendung. Am Montag (13. März) gab es dann das langersehnte Comeback.

Alina Merkau erklärt dreimonatige Auszeit – endlich zurück beim „Sat.1-Frühstücksfernsehen“

Für Fans des „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ (montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10.00 Uhr) gab es bis zuletzt nur eine Frage: „Wo ist Alina Merkau?“ Die Moderatorin hatte sich eine ungewöhnlich lange Auszeit genommen – das allerdings mit gutem Grund, wie die 36-Jährige im Interview mit t-online.de enthüllt. Sie habe „Familienzeit genießen“ wollen, so die TV-Berühmtheit.

Der Zeitpunkt war dabei kein Zufall: „Das war das letzte Mal, dass wir das so frei machen konnten, bevor meine Tochter in die Schule kommt“, erklärt Alina Merkau ihre „Frühstücksfernsehen“-Abwesenheit und fügt an: „Ich hatte das Gefühl, dass wir als Familie diese Freiheit bestimmt zehn Jahre nicht mehr haben werden. Mehrere Wochen zu reisen, stand schon lange auf meiner Liste. Aber es wird schön sein, wieder zu arbeiten.“

Trotz etlicher „Wo ist Alina Merkau?“-Nachfragen – „Frühstücksfernsehen“-Star wusste von nichts

Dass viele Fans sie sehnlichst vermissten, habe sie indes „so gar nicht mitbekommen“, das Geschehen allerdings auch „gar nicht verfolgt“. Erst ihr Umfeld, darunter auch Teile des „Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Teams, hätten sie auf die emotionalen Fanreaktion hingewiesen, berichtet Alina Merkau: „Ich habe irgendwann, sowohl von meinen Kollegen als auch von Freunden, die Meldungen zugeschickt bekommen, dass man mich scheinbar vermisst hat.“

Ihre wohlverdiente Auszeit hat nun ein Ende – für die 36-Jährige ist das allerdings nicht weiter schlimm: „Ich habe einen Job, der mir wahnsinnig viel Spaß macht." Eine ganz andere Art von Auszeit gönnte sich zuletzt eine ebenso prominente Moderatorin: Weil Oliver Pocher (45) seine Amira (30) alleine zum Feiern schickte, ließ es die 30-Jährige ordentlich krachen.