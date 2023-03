Alle Infos zu Helene Fischers „Rausch“-Tour: Das erwartet die Schlagerfans

Von: Jonas Erbas

Mit Helene Fischers „Rausch“-Tour steht 2023 das wohl wichtigste Schlager-Event des Jahres an. Hier gibt es alle wichtigen Informationen im Überblick.

Sage und schreibe 70 Konzerte wird Helene Fischer 2023 auf ihrer „Rausch“-Tour spielen. Auf das Schlager-Event des Jahres mussten die Fans lange warten: Dadurch, dass die 38-Jährige schwanger war, tourt sie zu dem bereits im Herbst 2021 erschienenen Hit-Album erst ab dem Frühjahr 2023. Alle wichtigen Informationen zu der Tour gibt es hier im Überblick.

Helene Fischer möchte auf ihrer anstehenden „Rausch“-Tour die Schlagerfans in einen ebensolchen versetzen © Bildagentur Monn/Imago

Alle „Rausch“-Konzerte 2023 von Helene Fischer im Überblick

Bremen: ÖVB-Arena

Di. 21.03.2023

Mi. 22.03.2023

Do. 23.03.2023

Sa. 25.03.2023

So. 26.03.2023

Mi. 29.03.2023

Fr. 31.03.2023

Sa. 01.04.2023

So. 02.04.2023

Di. 11.04.2023

Mi. 12.04.2023

Fr. 14.04.2023

Sa. 15.04.2023

So. 16.04.2023

Di. 18.04.2023

Mi. 19.04.2023

Fr. 21.04.2023

Sa. 22.04.2023

So. 23.04.2023

Di. 25.04.2023

Mi. 26.04.2023

Fr. 28.04.2023

Sa. 29.04.2023

So. 30.04.2023

Di. 02.05.2023

Mi. 03.05.2023

Fr. 05.05.2023

Sa. 06.05.2023

So. 07.05.2023

Di. 23.05.2023

Mi. 24.05.2023

Fr. 26.05.2023

Sa. 27.05.2023

So. 28.05.2023

Di. 30.05.2023

Mi. 31.05.2023

Fr. 02.06.2023

Sa. 03.06.2023

So. 04.06.2023

Di. 06.06.2023

Mi. 07.06.2023

Fr. 09.06.2023

Sa. 10.06.2023

So. 11.06.2023

Di. 13.06.2023

Mi. 14.06.2023

Fr. 16.06.2023

Sa. 17.06.2023

So. 18.06.2023

Di. 05.09.2023

Mi. 06.09.2023

Fr. 08.09.2023

Sa. 09.09.2023

So. 10.09.2023

Di. 19.09.2023

Mi. 20.09.2023

Fr. 22.09.2023

Sa. 23.09.2023

So. 24.09.2023

Di. 26.09.2023

Mi. 27.09.2023

Fr. 29.09.2023

Sa. 30.09.2023

So. 01.10.2023

Di. 03.10.2023

Mi. 04.10.2023

Fr. 06.10.2023

Sa. 07.10.2023

So. 08.10.2023

Was kostet ein Ticket für Helene Fischers „Rausch“-Tour?

Bereits seit Monaten sind Teile der „Rausch“-Tour restlos ausverkauft, für andere Termine gibt es dahingegen vereinzelt noch Ticketkontingente. Je nach Konzertort und Platzkategorie kostet ein Ticket zwischen 65 Euro (Tribünenplatz) und bis zu 300 Euro (Bühnenrand). Wie bei Events in dieser Größenordnung üblich, gibt es auch bei Helene Fischer einen Golden Circle, also eine limitierte Anzahl an Stehplätzen in unmittelbarer Bühnennähe (circa 250 bis 300 Euro).

Welche Songs wird Helene Fischer auf der „Rausch“-Tour spielen?

Welche Songs Helene Fischer auf ihrer „Rausch“-Tour live spielen wird, ist noch nicht bekannt. Neben ihren Pop-Schlager-Hits wie „Atemlos durch die Nacht“ oder „Herzbeben“ wird die Setlist vermutlich auch einige Songs aus ihrem Nummer-eins-Album „Rausch“ enthalten. Ob die Liedauswahl je nach Stadt und Termin variiert, bleibt abzuwarten. Aufschluss über eine etwaige Zusammenstellung der Setlist könnte allerdings die Liste an Titeln Auskunft geben, welche die Sängerin bei ihrem Konzert am 20. August 2022 auf dem Münchner Messegelände spielte.

1. Countdown / Intro / Genau dieses Gefühl



2. Jetzt oder nie



3. Phänomen



4. Hundert Prozent / Und morgen früh küss’ ich Dich wach / Die Hölle morgen früh (Hit-Medley)



5. Wir zwei



6. Flieger



7. Fehlerfrei



8. Ich will immer wieder … dieses Fieber spür‘n / Liebe ist ein Tanz



9. Hand in Hand



10. Rausch



11. Vamos a marte



12. Wenn alles durchdreht



13. Mit keinem Andern / Von hier bis unendlich / Nur mit Dir (München-Medley)

15. Die Erste deiner Art



16. Volle Kraft voraus



17. Herzbeben



18. Blitz



19. Unser Tag



20. Achterbahn



21. Atemlos durch die Nacht



22. Luftballon



23. Null auf 100

Welches Bühnenprogramm erwartet die Schlagerfans bei Helene Fischers „Rausch“-Tour?

Günstig sind die Tickets für Helene Fischers Mega-Tour zwar nicht, den Zuschauern wird aber allerdings einiges geboten: Bereits Monate vor dem Auftakt in Bremen (am 21. März) probte die Schlagerqueen mit der weltberühmten Artistentruppe Cirque du Soleil in Kanada. Dementsprechend werden neben der „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin auch talentierte Tänzer sowie eine Live-Band auf der Bühne stehen.

Helene Fischers viertes Nummer-eins-Studioalbum „Rausch“ – die Platte zur Tour

Titelgebend für die Tour ist Helene Fischers Album „Rausch“, das die Schlagerqueen bereits am 15. Oktober 2021 veröffentlicht hat. Nach „Für einen Tag“ (2011), „Farbenspiel“ (2013) und „Helene Fischer“ (2017) ist die Platte ihr insgesamt viertes Studioalbum, das es auf Platz 1 der deutschen Charts schaffte. Als Singles wurden bis dato sieben Songs ausgekoppelt: „Vamos a marte“, „Volle Kraft voraus“, „Null auf 100“, „Jetzt oder nie“, „Liebe ist ein Tanz“ zusammen mit „Blitz“, und „Wenn alles durchdreht“. Hierzulande wurde „Rausch“ mit Dreifachgold ausgezeichnet, insgesamt verkauften sich über 325.000 Einheiten des Albums.