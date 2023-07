Alles über die 17. „Bergdoktor“-Staffel: Drehorte, Schauspieler und Handlung

Von: Lukas Einkammerer

Anfang 2024 zeigt das ZDF endlich die 17. Staffel von „Der Bergdoktor“. Was über die neuen Folgen bereits bekannt ist, erfahren Sie hier.

Ellmau – An die 16. Staffel von „Der Bergdoktor“ werden sich Fans bestimmt noch lange erinnern. Denn mit einem wochenlangen Zwist zwischen Martin (Hans Sigl) und Hans Gruber (Heiko Ruprecht), nervenaufreibenden Patientenfällen und einem schockierenden Cliffhanger-Ende schlug die ZDF-Heimatserie besonders dramatische Töne an. Anfang 2024 bekommen Zuschauer endlich neue Folgen zu sehen – zu denen schon jetzt einige Informationen bekannt sind.

17. Staffel: Diese Drehorte sind bei „Der Bergdoktor“ 2024 zu sehen

Ein Aspekt, der die Welt von „Der Bergdoktor“ so unvergesslich macht, dürften die vielen, ikonischen Schauplätze im Leben von Martin Gruber und seiner Familie sein. Auch in Staffel 17 bekommen Zuschauer selbstverständlich wieder viele Drehorte aus der malerischen Region Wilder Kaiser zu sehen.

Wie die Neue Deutsche Filmgesellschaft (ndF) gegenüber IPPEN.MEDIA bestätigt hat, spielen sich die neuen „Bergdoktor“-Folgen in altbekannten Locations wie Martin Grubers Praxis in Ellmau, Susanne Dreiseitls (Natalie O‘Hara) Gasthaus am Goinger Dorfplatz sowie dem Gruberhof oberhalb von Söll ab. Die Aufnahmen im Krankenhaus entstehen indessen sowohl in einem Studio als auch im echten Krankenhaus in Schwaz.

So sieht das Leben am TV-Set aus: Hans Sigl und seine Kollegen melden sich vom „Bergdoktor“-Dreh. © Screenshot/Instagram/sigl_hans; Screenshot/Instagram/thomask.katzmann (Fotomontage)

In den acht Episoden, die laut der ndF inklusive einer dreiwöchigen Sommerpause noch bis Anfang Dezember abgedreht werden, wird es zweifellos auch viele brandneue Locations geben. Auf ihren Instagramprofilen teilen Hans Sigl und Co. bereits fleißig Eindrücke vom Set und hier und da lassen sich bereits erste Blicke auf die Welt der 17. „Bergdoktor“-Staffel erhaschen. Egal ob alte Bauernhäuser oder Gebirgskulissen – visuell scheint es abermals sehr beeindruckend zu werden.

Neue und alte Gesichter in Ellmau: Diese Schauspieler sind in der 17. „Bergdoktor“-Staffel dabei

Seit 2008 sind Hans Sigl, Ronja Forcher, Heiko Ruprecht und Monika Baumgartner als Familie Gruber aus „Der Bergdoktor“ nicht mehr wegzudenken. Auch in den neuen Folgen sind Martin, Hans und Lilli wieder am Start und wie die ndF bestätigt, wird auch Lisbeth wiederzusehen sein. Wer sich erinnert: Im Finale der 16. Staffel fiel das Oberhaupt des Gruber-Clans völlig überraschend ins Koma und bislang war nicht klar, ob sie den gefürchteten Serientod sterben würde. Dass sie aber doch wieder vor der Kamera steht – für die langjährigen Fans ein Grund, endlich aufatmen zu können.

Neue Kolleginnen für Hans Sigl: In der 17. „Bergdoktor“-Staffel sind Oona Devi Liebich und Lotta Herzog dabei. © Screenshot/Instagram/oonadevi_liebich_official; Screenshot/Instagram/lotta._.herzog (Fotomontage)

Mit Karin Bachmaier (Hilde Dalik) kehrt ein alter Flirt von Martin Gruber aus Staffel 16 zurück zu „Der Bergdoktor“ und knapp zwölf Jahre nach seinem ersten Gastauftritt übernimmt auch Max Woelky wieder eine Rolle in der Erfolgsserie. Neben den Grubers und ihren Freunden gesellen sich auch einige neue Gesichter zur Besetzung.

Oona Devi Liebich, die bereits bei „Rote Rosen“ und „In aller Freundschaft“ zu sehen war, stößt zum „Bergdoktor“-Cast und auch Lotta Herzog, die bereits Rollen bei „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ hatte, übernimmt in den neuen Folgen als Emmi Neumann eine Rolle. Auf Instagram teilten die beiden Schauspielerinnen bereits erste Einblicke in ihren Alltag am ZDF-Set und vor allem für Oona Devi Liebich, die sich auf der Krankentrage im Helikopter mit Hans Sigl zeigte, scheint es wild zuzugehen.

Endlich Frieden im Hause Gruber? Darum geht es in der nächsten „Bergdoktor“-Staffel

Können Martin und Hans ihren Streit beilegen? Kommt Lilli ihrem Traum, Ärztin zu werden, näher? Wie geht es gesundheitlich für Lisbeth weiter? Diese Fragen dürften Zuschauer in den Monaten vor dem Sendestart der 17. „Bergdoktor“-Staffel beschäftigen und auch wenn die meisten Details noch unter Verschluss sind, hat die ndF gegenüber IPPEN.MEDIA schon ein paar Kleinigkeiten verraten. So steht für Martin Gruber nach seiner geplatzten Reise nach New York wieder der altbewährte Praxisalltag an, wo er „von seinen Patienten wieder vor herausfordernde Probleme und knifflige Krankengeschichten gestellt“ wird.

Die 16. „Bergdoktor“-Staffel ist zu Ende. Es waren acht turbulente Folgen, in denen viele Tränen geflossen sind. Für die Familie Gruber haben sich die letzten Wochen als wahre Zerreißprobe erwiesen und für Martin, Hans, Lisbeth und Lilli steht alles auf dem Spiel. © Screenshot/ZDFmediathek/Der Bergdoktor; ZDF/Erika Hauri (Fotomontage

Ein genauer Ausstrahlungstermin ist zwar noch nicht bekannt, laut der ndF wird die 17. „Bergdoktor“-Staffel aber aus acht 90-minütigen Episoden bestehen. Von den verschiedenen Regisseuren der beliebten Serie übernimmt dabei jeder zwei Folgen, die dementsprechend in Drehblöcken gefilmt werden, in denen die Szenen in nicht chronologischer Reihenfolge entstehen.

Mit jedem Monat rückt die Premiere der neuen „Bergdoktor“-Staffel immer näher – und schon bald wird sich zeigen, ob es für Martin Gruber und seine Liebsten endlich das langersehnte Happy End geben wird. Auch wenn die treuen Fans der Serie bestimmt jetzt schon gerne wissen wollen würden, wie es in Ellmau weitergeht, gilt bekanntlich ja: Vorfreude ist die schönste Freude.