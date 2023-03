Alltagsfrage aus dem Supermarkt über Bananen überfordert alle bei „Wer wird Millionär“

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Bananen sind so alltäglich wie Brot oder Nudeln. Trotzdem überfordern sie „Wer wird Millionär“-Kandidatin Esther – und auch im RTL-Publikum gibt es nur einen, der die Bananen-Frage beantworten kann.

Köln – Wer bei „Wer wird Millionär“ auf dem berühmt-berüchtigten Quizstuhl sitzt, braucht nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern auch eine große Portion Allgemeinwissen. Kandidatin Esther Gebhard muss am Montag (06.03.2023) feststellen, dass ausgerechnet eine Wissenslücke zu Bananen sie fast 16.000 Euro gekostet hätte.

Alltägliche Supermarkt-Frage zu Banane überfordert alle bei „Wer wird Millionär“

Kandidatin Esther Gebhard schlägt sich bis zu 16.000-Euro-Frage recht souverän. Den Telefonjoker musste sie zwar schon bei der 4.000-Euro-Frage einlösen, trotzdem kommt sie locker durch. Doch ausgerechnet eine Frage zu so etwas alltäglichen wie Bananen überfordert die Heilpraktikerin.

„Die Banane, die man bei uns als Obst in jedem Supermarkt kaufen kann, heißt ‚mit vollen Namen‘ ...? A: Aperitifbanane B:Vorspeisenbanene C: Hauptgangbanane D: Dessertbanane“, so die 16.000-Euro Frage von Günther Jauch.

Wer wird Millionär: Die witzigsten Fragen aller Zeiten bei Günther Jauch Fotostrecke ansehen

Ahnungslos schüttelt Esther Gebhard den Kopf. „Dessertbanane. Was ist denn das?“, fragt sie sich selbst. „Ich will da jetzt nicht raten, wenn es ich definitiv nicht weiß“, so die „Wer wird Millionär“-Kandidatin. Ein Joker muss her. Diesmal wird das Publikum gefragt. Doch auch unter den Zuschauern findet sich nur einer, der sich traut, diese Frage zu antworten.

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern: Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.

„Wer wird Millionär“-Kandidatin Esther hat keine Ahnung von Bananen – auch Publikum ist ahnungslos

Marvin aus der Nähe von Düsseldorf ist sich relativ sicher, dass die Dessertbanane die richtige Antwort ist. Esther vertraut dem „Wer wird Millionär“-Zuschauer und loggt D ein – ohne sich noch mit dem 50:50-Joker abzusichern. „No risk, no fun“, scherzt sie, bevor sie einloggt. Ihre Risikobereitschaft macht sich bezahlt, denn Dessertbanane ist tatsächlich richtig. Bei der nächsten Fragen ist dann allerdings Schluss und Esther geht mit ihrem 16.000 Euro nach Hause.

Bananen sind so alltäglich wie Brot oder Nudeln. Trotzdem überfordern sie „Wer wird Millionär“-Kandidatin Esther – und auch im RTL-Publikum gibt es nur einen, der die Bananen-Frage beantworten kann. (Fotomontage) © Screenshot RTL/Wer wird Millionär?, Folge 215 vom 06.03.2023 & RTL/Stefan Gregorowius

Wer wird Millionär (RTL): Es gibt nur zwei Menschen, die „WWW“-Moderator Günther Jauch (64) im Fernsehen duzt. Damit will der gebürtige Münsteraner Distanz zu seinen TV-Kollegen halten. Verwendete Quelle: RTL/Wer wird Millionär?, Folge 215 vom 06.03.2023