Alpträume und abgetrennte Köpfe: Die vier gruseligsten Bilder der Welt bei „Bares für Rares“

Von: Lisa Klugmayer

Nichts für schwache Nerven! „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter und Händlerin Susanne Steiger zeigen die vier gruseligsten Bilder der Welt. Von aufgefressenen Kindern bis abgetrennten Köpfen ist hier alles mit dabei.

Köln - Wer sich an Halloween noch nicht genug gegruselt hat, ist auf dem Instagram-Account von „Bares für Rares“ genau richtig. Horst Lichter und Susanne Steiger stellen nämlich hier die gruseligsten Gemälde aller Zeiten vor. Von aufgefressenen Kindern bis abgetrennten Köpfen: Gänsehaut ist hier vorprogrammiert.

„Bares für Rares“-Händlerin Susanne Steiger: Auf diesem Gemälde soll ein Fluch liegen

Gemälde Nummer eins ist „Der Nachtmahr“ von Johann Heinrich Füssli. Das Gemälde zeigt eine schlafende Frau auf einem Bett. Auf ihr sitzt ein Nachtmahr (eine veraltete Bezeichnung für Alptraum). Dahinter schaut ein Pferd hinter dem Vorhang hervor. Es wird gemunkelt, dass es sich auf dem Bild um Anna Landholdt handelt. Füssli war in sie verliebt, wurde aber von ihr abgewiesen. Glaubt man verschiedenen Interpretationen des Gemäldes, handelt es sich bei dem Nachtmahr um Füssli selbst.

Das zweite Gemälde im „Bares für Rares“-Grusel-Ranking ist „The crying boy“ - eine Porträt-Sammlung von Giovanni Bragolin. Auf den ersten Blick sind die Bilder von den weinenden Jungen alles andere als gruselig. Doch auf den Gemälden soll ein Fluch lasten. Jedes Haus, in dem „The cyring boy“ jemals gehangen ist, soll abgebrannt sein.

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter und Händlerin Susanne Steiger zeigen die vier gruseligsten Bilder der Welt. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/epd

Ein Pärchen aus Rotherham berichtete „The sun“, dass ihr Haus Feuer gefangen hat. Der Großteil ihrer Besitztümer wurde zerstört, nur „The crying boy“ blieb unversehrt. Eine ähnliche Geschichte gibt es auch von einer Pizzeria aus Norfolk. Eine besorgte Frau auf der Isle of Wight versuchte das Bild zu verbrennen, daraufhin sie ein paar schreckliche Schicksalschläge verkraften musste.

„Bares für Rares“-Grusel-Ranking: Saturn isst seine Kinder und Théodore Géricault malt abgetrennte Köpfe

Ähnlich schaurig geht es weiter: Bild Nummer drei ist „Saturn verschlingt seine Kinder“ von Francisco de Goya. Und hier ist der Name Programm. Das Gemälde zeigt den griechischen Gott des Ackerbaus. Ihm wurde prophezeit, dass eines seiner Kinder ihn einmal stürzen würde. Um dies zu verhindern, verspeiste Saturn seine Kinder.

Last but noch least: „Abgetrennte Köpfe“ von Théodore Géricault. Auch hier wurde nichts schöngeredet. Auf dem Bild sind zwei abgetrennte Köpfe zu sehen, eine Frau und einen Mann. Der Künstler sei damals in die Leichenhalle gegangen und hat dort tote, abgetrennte Köpfe gemalt.

Ganz und gar nicht gruselig ist die Gewinnspanne, die Claudia Troost bei „Bares für Rares“ gemacht hat. 20 Jahre stand eine Krabbenschale bei ihr als Dekoartikel auf der Toilette, jetzt soll sie ihren Besizter wechseln. Die Gebote starten etwas vorsichtig, schnellen aber dann rasant in die Höhe. Am Schluss kann Claudia Troost ihr Schalentier bei „Bares für Rares“ mit unglaublichen 18.400 % Gewinn verkaufen. Verwendete Quellen: Instagram/baresfuerrares, The sun