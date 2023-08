Mit Hansi Hinterseer und Eric Philippi: Die „Immer wieder sonntags“-Gäste bei Stefan Mross am 13. August

Von: Diane Kofer

Moderator Stefan Mross freut sich bei „Immer wieder sonntags“ auf unterhaltsame Gäste aus der Schlagerwelt. Auch diesen Sonntag sorgen große Namen für Stimmung.

Rust – Zuletzt mussten sich die Schlager-Fans am Sonntagmittag mit einem Alternativprogramm zufriedengeben – denn „Immer wieder sonntags“ mit Gastgeber Stefan Mross (47) hatte eine zweiwöchige Sommerpause eingelegt. Seit dem 6. August läuft die Schlager-Show aber wieder regulär und auch an diesem Wochenende (13. August) freuen sich Musiker aus der Volksmusikbranche darauf, mit dem Moderator und den Gästen auf dem Open-Air-Gelände im Europapark Rust zu feiern.

Mit Hansi Hinterseer (69) erwartet die Zuschauer ein echtes Urgestein der Schlagerwelt. Der Österreicher steht seit 1994 auf der Bühne und kann schon zahlreiche Auftritte in großen Shows verbuchen. Mit Songs wie „Hände zum Himmel“ oder „Schöne Mädchen sind zum Küssen da“ hat der ehemalige Skirennläufer die Musikszene geprägt und auch mit 69 Jahren bringt er das Publikum nach wie vor zum Mitsingen, Tanzen und Spaß haben.

Neben der Schlager-Ikone ist auch Eric Philippi (26) mit von der Partie. Der Saarländer sorgte zuletzt aufgrund seiner neuen Beziehung für mächtig Schlagzeilen: Philippi ist mit der 25 Jahre älteren Sängerin Michelle (51) zusammen. Auch wenn die beiden in der Vergangenheit schon zusammen auf der Bühne standen, wird der 26-Jährige bei Stefan Mross‘ Open-Air-Party alleine performen.

Die Gästeliste, die der SWR bekannt gegeben hat, komplettieren Francine Jordi (46), Sonia Liebing (33) Markus Wolfahrt (62), Lena Marie Engel (35), Maria Levin (39), Jules Wunderlich, Wind und Zeitflug. Jordi, die 1998 den Grand Prix der Volksmusik für die Schweiz gewonnen hat, feiert in diesem Jahr bereits ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum. Und wer von seinen Schlagerlieblingen noch nicht genug hat, dürfte der September-Sendung besonders entgegenfiebern: In einer Best-of-Ausgabe könnte es ein Wiedersehen mit dem ein oder anderen Gast der diesjährigen Staffel geben.

Das sind die „Immer wieder sonntags“-Termine 2023

Folge 11 am 13.08.2023

Folge 12 am 27.08.2023

Best of am 03.09.2023

Während die regulären „Immer wieder sonntags“-Termine mit Publikum auf dem Gelände des Europark Rust stattfinden, wird die Best-of-Ausgabe ohne Zuschauer laufen.