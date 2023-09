„Verwirrt und verletzt“: Prinz Harry verzweifelt an Meghans Verhalten

Von: Annemarie Göbbel

Irritation bei Prinz Harry: Wie ein Insider berichtet, ist der Herzog von Sussex von dem Verhalten, wie Meghan Markle mit ihrem Verlobungsring umgeht, ganz und gar nicht begeistert.

Montecito – In einem Moment, in dem die Presse unverblümt über die eigene Scheidung spekuliert, sucht man Rückhalt beim Partner. Während das Netz genüsslich das Für und Wider auseinander nimmt, ob deine Villa zum Verkauf steht und du schon längst ins Hotel geflüchtet bist, sollte deine Ehefrau dir kopfschüttelnd zu verstehen geben, wie haltlos diese Behauptungen sind. Nicht so Meghan Markle (42). Sie ließ sich Anfang des Monats noch dazu ohne ihren Verlobungsring blicken und brachte damit die Gerüchteküche über eine Trennung von Prinz Harry (38) endgültig zum Siedepunkt.

Eine Quelle offenbart Prinz Harrys Gefühle: „Er ist verwirrt und verletzt“, heißt es.

Offenbar hängt jetzt der Haussegen über der Villa in Montecito schief, weil Meghan ohne ihren Verlobungsring ausging, ließ eine Quelle laut gbnews.com durchblicken. Ein bei Instagram gepostetes Foto mit Meghans Freundinnen ohne den Ring hatte bei den Fans des Glamour-Paares Besorgnis ausgelöst, da im Vorfeld schon von einer Auszeit die Rede war. Harry flog nach Japan, um auf einem von der International Sports Promotion Society (ISPS) organisierten Gipfel zu sprechen. Und er spielte Polo in Singapur, um Spenden für die Wohltätigkeitsorganisation Sentebale zu sammeln, die er 2006 gemeinsam mit Prinz Seeiso von Lesotho (57) gegründet hatte.

In der Zwischenzeit schien Meghan ihre Zeit daheim zu genießen und besuchte ein Taylor-Swift-Konzert mit ihrer Freundin in Los Angeles. Prinz Harry sei laut des Insiders „verwirrt und verletzt“ über das Verhalten von Meghan, obwohl die Begründung, der Ring sei in der Reparatur, eigentlich beruhigen müsste. Angesichts des schlechten Timings seiner Ehefrau sei Harry aber geradezu verblüfft. Die Aktion heizte Gerüchte um Eheprobleme an. „Er hat das Gefühl, dass sie versucht, ihm eine Art Botschaft zu schicken“, ließ der Insider verlauten.

Details zu Meghans Verlobungsring Der 38-jährige Harry schenkte seiner damaligen Verlobten einen teuren Verlobungsring, als er ihr im November 2017 einen Heiratsantrag machte. Das individuelle Design enthielt einen Diamanten, der ursprünglich aus Botswana stammte – einem Land, das sie zu Beginn ihrer gemeinsam Zeit besucht hatten – und zwei kleinere Steine aus der Sammlung seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (36, † 1997). „Der Ring ist aus Gelbgold, weil das [ihr] Favorit ist, und den Hauptstein selbst habe ich aus Botswana bezogen, und die kleinen Diamanten auf beiden Seiten stammen aus der Schmuckkollektion meiner Mutter, um sicherzustellen, dass sie uns auf dieser – auf dieser verrückten Reise – begleitet zusammen“, sagte der Herzog von Sussex der BBC während eines Interviews nach der Verlobung. Markle nannte den Stein „unglaublich“ und erklärte: „Alles über Harrys Rücksichtnahme und die Einbeziehung von [Prinzessin Dianas Steinen] können nicht ersetzen, seine Mutter kennengelernt zu haben.“

Meghan hätte den Ring problemlos mit anderen Stücken aus der Schmucksammlung ersetzen können

Das Magazin Closer brachte Harrys Gedanken auf den Punkt: „Sie [Meghan] sagt, dass sie einfach nur darauf wartet, dass ihr Verlobungsring repariert wird, weil er beim Juwelier ist, was auch stimmt, aber Harry versteht nicht, warum sie nicht etwas anderes aus ihrer umfangreichen Schmucksammlung an seiner Stelle trägt“. Normalerweise präsentiert Meghan den Diamant-Ring über ihrem goldenen Ehering, doch dort fehlte er auf dem Foto. Die Seite Page Six hatte daraufhin herausgefunden, wo der Ring abgeblieben war.

Laut eines Insiders ist Prinz Harry wenig begeistert, wie Meghan Markle mit ihrem Verlobungsring, den sie anfangs „unglaublich“ fand, umgeht (Fotomontage). © Matt Dunham/dpa & Matt Dunham/dpa

Ein anderer Insider aus dem Umfeld des Herzogspaares von Sussex versicherte dann eilig, dass an den Gerüchten nichts dran sei. Jede Spekulation über eine Trennung sei falsch. „Es ist nicht wahr. Es ist buchstäblich erfunden“, sagte er. Die in den Vereinigten Staaten ansässigen Royals haben sich nach dem geplatzten Deal mit Spotify vermutlich einfach neu orientieren müssen. Demnach müsste Meghan den Verlobungsring, wenn sie nach Deutschland kommt, vielleicht schon wieder am Finger haben. Verwendete Quellen: pagesix.com, Closer Magazin, gbnews.com