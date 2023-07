Statt mit Charlène: Albert taucht mit anderer Frau in Wimbledon auf

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Fürst Albert jettet nach London, um bei Wimbledon dabei zu sein. An seiner Seite ist jedoch nicht Charlène von Monaco, sondern eine junge brünette Frau.

London – Anfang der Woche hatten sich Charlène von Monaco (45) und Ehemann Albert von Monaco (65) nach tagelanger Abwesenheit der Fürstin vereint und engagiert bei der Übergabe eines Schecks des Ski Club Courchevel für Charlènes Stiftung gezeigt. Nur zwei Tage später wird Albert in Wimbledon entdeckt, ganz offensichtlich ohne seine Ehefrau, doch er war nicht alleine gekommen. An seiner Seite zeigte sich eine dunkelhaarige Frau. Bei näherem Hinsehen wird klar, das ist nicht irgendjemand, sondern seine Nichte zweiten Grades.

Albert II. kommt in Begleitung keiner Unbekannten nach Wimbledon

Begleitet wurde der Fürst bei dem weltberühmten Tennisturnier nicht von der Mutter seiner Zwillinge, sondern von seiner Nichte zweiten Grades, Mélanie-Antoinette Costello de Massy (38). Gemeinsam mit Monacos Fürst nahm sie ihre Plätze auf den Zuschauerrängen des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs in Wimbledon ein, um dann gebannt dem Match auf dem heiligen Rasen des Center Court zu folgen.

Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern Fotostrecke ansehen

Albert und Mèlanie-Antoinette verbindet eine ganz besondere Beziehung. Doch abgesehen davon, dass sie im Vorstand des renommierten Monte-Carlo Country Clubs sitzt, hat sie nach dem Tod ihrer Mutter Elizabeth-Ann Noghès (72, † 2020), der Baroness of Massy und älteren Schwester von Alberts Vater Fürst Rainier von Monaco (81, † 2005), auch die Präsidentschaft des monegassischen Tennisclubs „Monaco Rolex Masters“ übernommen, für den sie sich schon zuvor interessiert und engagiert hatte.

Intrigen und Thronansprüche kennzeichnen die Familiengeschichte So verbunden Mélanie-Antoinette Costello de Massy den Grimaldis ist, um so trauriger ist ihre Familiengeschichte. Melanie-Antoinette ist die Tochter von Baronin Elizabeth Ann de Massy, die bereits Fürst Rainier III. und Fürstin Gracia Patricia sehr unterstützt hat. Melanie-Antoinette folgte dem guten Beispiel ihrer Mutter und galt lange als Fürstin Charlènes Stütze und Vertraute. Doch nur eine Generation früher herrschte großer Unfrieden. Die Mutter der Baronin, Antoinette de Monaco, Baronin de Massy (90, † 2011) versuchte als ältere Schwester Fürst Rainier als Oberhaupt des Fürstentums zu verdrängen. Solange Rainier keine eigenen Kinder hatte, wollte sie ihre Kinder für den Thron in Position bringen. Erst die legendäre Schauspielerin und Rainiers große Liebe Grace Kelly (52, † 1982) soll ihren Mann dann davon überzeugt haben, seine ehrgeizige ältere Schwester mit Erfolg zu vertreiben, und sie mit Ehrenämtern zufriedenzustellen.

Mélanie-Antoinette Costello de Massy steht in enger Beziehung mit dem Fürstenhaus

Enge Vertraute und rechte Hand Charlènes: Mélanie-Antoinette Costello de Massy matcht mit Albert von Monaco, sie haben die gleichen Interessen und waren zusammen in Wimbledon (Fotomontage). © Chryslene Caillaud/Imago & Matthieu Mirville/Imago

Doch es ist nicht nur die Leidenschaft für den weißen Sport, der den monegassischen Landesvater und die stets zurückhaltend und bescheiden auftretende Großnichte teilen. Sowohl Albert als auch Mélanie-Antoinette gelten beide als große Sportfans und besuchten schon häufiger zusammen etwa das Finale der Männer der „Monaco Rolex Masters“. Albert ist der Grimaldi auch in ganz besonderer Weise zugeneigt, was man schon daran ablesen kann, dass der nicht gerade für seine Gefühlsausbrüche bekannte Sohn von Grace Kelly ihr bei einem Tennisspiel einen liebevollen Kuss auf die Stirn drückte, während er sie nah an sich zog.

Es soll sich laut Medienberichten um Dankbarkeit gehandelt haben. Denn auf Mèlanie-Antoinette konnte Albert zählen, besonders in den schweren Zeiten der langen Krankheit und Abwesenheit Charlènes, die sich über Monate erst in Südafrika, dann in der Schweiz wegen Erschöpfung erholen musste. Auch mit der Fürstin soll die 38-Jährige ein ausgesprochen inniges Verhältnis haben. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk