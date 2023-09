G. G. Anderson gibt zu: Helene Fischer und Andrea Berg haben ihn enttäuscht

Von: Jonas Erbas

Um die Gesundheit von G. G. Anderson war es zuletzt nicht immer gut bestimmt. Dass sich weder Helene Fischer noch Andrea Berg nach seinem Befinden erkundigt haben, hat den Schlagerstar getroffen.

Eschwege – Als Urgestein des deutschen Schlagers kennt G. G. Anderson (73) die Branche in- und auswendig. Auch mit den großen Stars ist des Genres ist der Hit-Komponist gut vernetzt. Umso überraschter war er, dass nach seiner Erkrankung so manch ein Genesungswunsch ausblieb …

G. G. Anderson klärt über Gesundheitszustand auf

Denn G. G. Andersons Verfassung war zuletzt nicht immer die beste: Über Jahre litt der Schlagerstar an einem schweren Bandscheibenvorfall am Lendenwirbel, wie schlager.de im Frühjahr 2023 berichtete. Um endlich wieder schmerzfrei zu sein, unterzog sich der 73-Jährige deswegen einer Operation an der Göttinger Uniklinik. Doch wie geht es ihm inzwischen?

„Vor der ersten Bandscheiben-OP Anfang des Jahres war mein rechtes Bein immer taub“, äußert sich der Sänger jüngst bei t-online.de – ein weiterer Eingriff scheint nicht ausgeschlossen: „Jetzt fängt die linke Seite an. Nach einigen Untersuchungen werde ich wissen, ob ich noch einmal operiert werden muss.“ Den Heilungsprozess habe er vor allem dank seiner Frau gut durchgestanden. Die habe ihm „sehr unter die Arme gegriffen“, so der 73-Jährige weiter.

So brachte G. G. Anderson die Wildecker Herzbuben auf den Weg Das Schicksal der Wildecker Herzbuben ist eng mit dem Werdegang von G. G. Anderson verknüpft. Denn bevor das Volksmusik-Duo durchstartete, sangen Wolfgang Schwalm und Wilfried Gliem für Die Curocas – jener Begleitband, die sonst mit G. G. Anderson auf der Bühne stand. Der suchte 1990 für den Hit „Herzilein“ ein Gesangs-Duo und schlug den beiden schließlich vor, das Stück, welches unter anderem Peter Alexander zuvor abgelehnt hatte, zu singen.

Enttäuscht von Helene Fischer und Andrea Berg: Schlagerstars riefen G. G. Anderson nicht an

Unterstützung aus dem Kollegenkreis habe G. G. Anderson in dieser Zeit allerdings nur bedingt erfahren: „Zum Beispiel bei Helene Fischer oder Andrea Berg. Wir haben so viele Schlachten gemeinsam geschlagen, da hat mich das schon enttäuscht. Zumal ich in den Anfängen von Helene und Andrea einiges für sie getan habe. Wäre es ihnen schlecht gegangen, hätte ich mich sofort gemeldet und gefragt, ob es ihnen gut geht und natürlich eine gute Besserung gewünscht“, so der Schlagerstar offen.

Zuletzt musste sich G. G. Anderson auskurieren – und dabei auf Genesungswünsche von Helene Fischer und Andrea Berg verzichten … © Christian Schroedter/Andreas Weihs/Bildagentur Monn/Imago

Trotz der Enttäuschung über die ausgebliebenen Genesungswünsche nimmt der „Weiße Rosen schenk‘ ich dir“-Interpret seine prominenten Kolleginnen zumindest zum Teil in Schutz: „Vielleicht waren sie zu diesem Zeitpunkt einfach im Stress und verhindert“, mutmaßt der legendäre Musiker. Gesundheitlich bereitet auch ein anderer Star seinen Fans Kopfzerbrechen: Nachdem er gleich zwei Konzerte absagen musste, ist die Sorge um Udo Lindenberg (77) groß. Verwendete Quellen: t-online.de, schlager.de