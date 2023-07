72 Teddys, Spielzeug-Thron, laminierte Anweisungen – Prinz Andrews bizarres Schlafzimmer

Von: Susanne Kröber

Teilen

Bei der Anordnung seiner Kuscheltiere versteht Prinz Andrew offenbar keinen Spaß, wie ehemalige Angestellte des Buckingham-Palasts enthüllen.

Windsor – Aktuell lebt Prinz Andrew (63) mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (63), die sich dort von ihrer Brustkrebs-OP erholt, in der Royal Lodge in Windsor. Ob der jüngere Bruder von König Charles III. (74) auch dort seine Kuscheltiere in streng geregelten Arrangements um sich schart, ist nicht bekannt – Mitte der Neunzigerjahre mussten sich Bedienstete des Buckingham-Palasts allerdings ausgiebig mit Prinz Andrews Faible für Spielzeug beschäftigen, wie The Mirror berichtet.

„Es war eigenartig“: Prinz Andrews Personal bekam spezielle Einweisung für seine Teddybären

Für Prinz Andrews Schlafzimmer habe es damals eine spezielle Einweisung fürs Personal gegeben. „Sobald ich den Job bekam, erzählte man mir von den Teddys und es wurde mir eingetrichtert, wie er sie haben wollte“, erinnert sich Charlotte Briggs, die 1996 anfing, im Buckingham-Palast zu arbeiten, wo Andrew nach der Scheidung von Fergie zunächst wieder wohnte. „Ich hatte sogar einen Tag Training. Es musste alles stimmen. Es war so eigenartig.“

Tampongate, Untreue, Missbrauch : Die zehn größten Skandale im britischen Königshaus Fotostrecke ansehen

72 Teddybären soll Prinz Andrew in seinem Schlafzimmer gehabt haben, wie Briggs gegenüber The Sun angibt. Die größten Teddys sollten angeblich hinten platziert werden, der Rest dann in absteigender Größenordnung davor. Besondere Plätze waren für die beiden Lieblingsteddybären des Duke of York vorgesehen – sie hätten jeweils auf einem Thron aus Mahagoni neben seinem Bett drapiert werden müssen. Damit auf keinen Fall etwas schiefgeht, soll es sogar eine handschriftliche, laminierte Anweisung mit einer dazugehörigen Skizze gegeben haben, Titel: „DOY-Bett [Duke of York]: Punkte für das Aufdecken und das Machen des Bettes.“

Prinz Andrews dramatischer Absturz Andrews königliche und militärische Karriere endete in Ungnade, nachdem er gezwungen war, in einem außergerichtlichen Vergleich Millionen von Pfund an seine Anklägerin Virginia Giuffre (39) zu zahlen. Sie behauptete, er habe sie im Jahr 2001, als sie 17 Jahre alt war, dreimal sexuell missbraucht, nachdem sie von dem pädophilen Finanzier Jeffrey Epstein († 66) verschleppt worden war. Andrew hatte stets alle Anschuldigungen von sich gewiesen. In einem Interview mit der BBC wollte Prinz Andrew Klarheit schaffen, doch es drohte zum Fiasko für das britische Königshaus zu werden: Prinz Andrew wartete mit kuriosen Aussagen auf, die mehr zur Verwirrung beitrugen und ihn zu belasten schienen, als das beabsichtigte Gegenteil. Der Skandal schadete seinem Ruf so sehr, dass Queen Elizabeth II. sich gezwungen sah, ihm seine militärischen Titel abzuerkennen. Die Anrede HRH darf er zudem nicht mehr verwenden. Der Fall wurde abgewiesen, nachdem Andrew eine ungenannte Summe an Frau Giuffre gezahlt, aber keine Haftung übernommen hatte.

Prinz Andrew brüllte und schrie, wenn seine Teddys nicht korrekt angeordnet waren

Paul Page, ein ehemaliger Schutzbeauftragter, erklärte in einer ITV-Doku über Prinz Andrews Verstrickung in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell (61): „Der Grund für das laminierte Bild war, dass er gebrüllt und geschrien hätte, wenn die Dienstmädchen die Teddybären nicht wieder in die richtige Reihenfolge gebracht hätten.“ 2010 verriet der Duke of York gegenüber The Daily Beast, dass er schon immer Teddys gesammelt habe. „Überall, wo ich mit der Marine war, kaufte ich einen kleinen Teddybären, daher habe ich eine Sammlung aus der ganzen Welt.“

Die richtige Anordnung seiner Teddys (Symbolbild) war Prinz Andrew heilig. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Andrew Matthews/IMAGO/Pond5

Dennoch findet es Royal-Expertin Angela Levin befremdlich, dass Prinz Andrew so versessen auf eine spezielle Anordnung seiner Kuscheltiere ist. „Das ist äußerst peinlich, da es sich hier um einen Mann handelt, der im Falklandkrieg Hubschrauber flog und mehr als zwanzig Jahre in der Royal Navy war und auf den das Land sehr stolz war“, so Levin laut The Sun. Mit seiner Liebe zu Kuscheltieren scheint Andrew in der britischen Königsfamilie jedoch nicht allein dazustehen – Charles III. hing bis ins Erwachsenenalter an seinem Teddybären. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, mirror.co.uk, thedailybeast.com