Andy Borg auf Sparflamme: Nur eine reguläre „Schlager-Spaß“-Show bis September

Von: Florian Schwartz

Der „Schlager-Spaß“ mit Andy Borg sorgt bei den Fans stets für gute Laune. Weniger gut kommt jedoch die neue Anzahl der Sendetermine an.

Offenburg – Eigentlich ist der „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ seit langem fest im TV-Programm verankert. In regelmäßigen Abständen wird die Sendung an Samstagabenden zum Treffpunkt von Schlager- und Volksmusikliebhabern, wenn Andy Borg (62) die Stars der deutschsprachigen Musikbranche in sein Weinlokal einlädt. Allerdings gibt es jetzt auch große Verwunderung bei den Fans, wie schlagerpofis.de berichtet. Denn im Moment steht bis November nur noch eine reguläre Show des beliebten Unterhaltungsformats auf dem Plan.

Nur ein regulärer Termin für „Schlager-Spaß“ mit Andy Borg

Die Programmplanung des SWR dürfte bei den Schlagerfans für großes Stirnrunzeln sorgen. Denn statt eine regelmäßige Ausgabe der Sendung lässt sich bei der Ankündigung nur ein regulärer Termin ausfindig machen. Und die Durststrecke dürfte für viele Fans lang sein. Die Sendung wird nämlich erst am 30. September ausgestrahlt.

Bis dato wird es lediglich noch eine Sonderausgabe mit dem Titel „Sommer-Spaß“ geben. Der Sendetermin wurde für den 29. Juli festgesetzt. Auch danach scheint es eher mau weiterzugehen. Nach der regulären Ausgabe im September wird es erst am 24. November wieder eine Sonder-Edition mit dem Titel „Herzens-Sache“ geben. Einziger Trost für die Fans: Die Sondersendungen werden live im TV ausgestrahlt.

Sendetermine im Überblick: 29.07.2023: „Sommer-Spaß“ 30.09.2023: „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ 24.11.2023 „Schlager-Spaß: Herzens-Sache“

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“: Auch das Programm-Magazin betroffen

Das Einstampfen regulärer Termine auf drei Ausgaben in fünf Monaten (Juli bis November) hat auch Auswirkungen auf das Printmagazin „Beim Andy“, das regelmäßig über den „Schlager-Spaß“ informiert. So soll das Heft zwar weiterhin bestehen bleiben, allerdings nur noch als Beileger der Zeitschrift „Stadlpost“ veröffentlicht werden.

Schlagerfans wundern sich über nur einen regulären Sendetermin vom „Schlager-Spaß“ mit Andy Borg bis Herbst. © IMAGO / Hofer & IMAGO / Future Image

Bereits vor einigen Wochen wurde gemutmaßt, ob der „Schlager-Spaß“ sich auf dem absteigenden Ast befindet. Grund waren trotz eines soliden Marktanteils von 1,48 Millionen Zuschauern sinkende Quoten. Allerdings könnte auch die Wahl der Sendetermine sowie die parallele Ausstrahlung im SWR und im MDR ausschlaggebend gewesen sein.

Befindet sich der „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ vor dem Aus? Bereits in der letzten Ausgabe gab es einen Quoten-Einbruch um rund 500.000 Zuschauer. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de