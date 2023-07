Prinz William wie „überwältigtes Kind“, während Kate Middleton die „Anführerin der Familie“ ist

Von: Annemarie Göbbel

Verhaltensanalytikerin Judi James nutz die Gelegenheit und blickt mit professionellem Auge auf Kate Middleton, Prinz William und ihre Kinder als Familien-Kleeblatt in Wimbledon.

London – Besonders Familienstrukturen haben es der Verhaltensanalytikerin Judi James angetan. Beim Tennisturnier in Wimbledon lassen sich zudem trefflich blanke Emotionen beobachten – perfekte Bedingungen also, um den Thronfolger-Windsors mit Prinz William (41) und Kate Middleton (41) auf den Zahn zu fühlen. Exklusiv für den Mirror begab sich James ins legendäre Tennis-Stadion und studierte beim epischen Showdown, bei dem Carlos Alcaraz (20) Novak Djokovic (36) besiegte und sich nach einem packenden Fünf-Satz-Match den Titel sicherte, das königliche Kleeblatt, mit Tochter Charlotte (8) und dem erstgeborenen Sohn George (9) in der Royal Box mit geballter Aufmerksamkeit.

Prinzessin Kate hatte die Zügel in der Hand und war eindeutig für die Kinder verantwortlich

Ihre Erkenntnisse lassen die Royals in einem ganz neuen Licht erscheinen. Judi James beobachtete Prinzessin Kate schon bei mehreren Gelegenheiten: „Kate hat sich in diesem Jahr als die wahre Königin von Wimbledon erwiesen, indem sie ihre hochkarätige Rolle als Schirmherrin mit Selbstvertrauen und echter Leidenschaft für das Spiel übernommen hat“, sagte sie dem Mirror. Die Verhaltensanalytikerin erkannte, dass ganz klar Kate das Sagen hatte, und dafür sorgte, dass ihre Kinder bei dem Grand-Slam-Finale gut aufgehoben waren.

Die Dreifach-Mutter war dafür verantwortlich, die Kinder im Zaum zu halten. Leicht hätte die Aufregung auf und rund um den Centre Court überwältigend sein können, sagt die Top-Expertin für Körpersprache. Nicht ganz so rosig sieht ihre Analyse aus, wenn sie auf Familienvater Prinz William zu sprechen kommt: „Sie [Kate] war auch die Anführerin ihrer kleinen Familiengruppe, die Charlotte und George in allen Fragen betreute und bei der Stange hielt, während William sich zurücklehnte und gebannt dem Match folgte“. Seine Hände habe er wie zum Schutz vor seinem Oberkörper gefaltet, was ihn selbst aussehen ließ, wie ein „überwältigtes Kind“, erklärt Judi.

Wer bekommt eine Einladung, in der Royal Box Platz zu nehmen? „Die Royal Box wird seit 1922 für die Unterhaltung von Freunden und Gästen von Wimbledon genutzt“, heißt es in Wimbledon. „Britische und ausländische königliche Familien werden ebenso eingeladen wie Regierungschefs, Persönlichkeiten aus der Welt des Tennis, Geschäftspartner, die britischen Streitkräfte, prominente Medienorganisationen, Unterstützer des britischen Tennis und andere Persönlichkeiten.“

Prinz William spielte eine zurückhaltendere Rolle

Prinzessin Charlotte gleicht ihrer Mutter Kate Middleton, während Prinz George seinen Vater spiegelt, stellt Verhaltensanalytikerin Judi James fest (Fotomontage). © Alastair Grant/dpa

Die Tennis-Domäne ist eindeutig Kates Hoheitsgebiet: „Sie war es, die Charlotte und George den Spielern und Betreuern namentlich vorstellte, die sie trafen, die einige ausführliche Erklärungen und Anweisungen dazu erteilte.“ Mit dem gewünschten Erfolg: „Beide Kinder schienen von dem Spiel genauso begeistert zu sein wie Kate selbst, als das Finale begann, und die Spiegelung ihrer körpersprachlichen Rituale zeigte eine Synchronisation, die Kates Macht und ihre Führungsrolle an diesem Ort bewiesen“, stellte Judi fest.

Mutter und Tochter hätten bei SW19 [Postadresse des Wimbledon Stadions] ein „überzeugendes Duo“ dargestellt, Prinz George hingegen habe viel von seinem Vater übernommen, lautet Judi James’ Fazit. Er nutze bereits die gleichen Gesten wie der Thronfolger, während Charlotte das Spiegelbild von Kate sei, was ihr Verhalten anbelange. Dabei benimmt sich sogar Kate Middleton gelegentlich bei Wimbledon daneben, stellt sich aber dabei schlauer an als Fürst Albert zu Besuch beim Match auf dem heiligen Rasen. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, dailymail.co.uk