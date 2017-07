Angelina Jolie: So hat sich ihr Leben seit der Trennung von Brad Pitt verändert

US-Schauspielerin Angelina Jolie hat sich nach der Trennung von Brad Pitt in die Hausarbeit gestürzt - und dabei einen gewissen Ehrgeiz entwickelt.

Los Angeles - "Ich möchte ein richtiges Frühstück machen und den Haushalt führen. Das ist meine Leidenschaft", sagte Angelina Jolie in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem Magazin Vanity Fair. "Auf Wunsch meiner Kinder besuche ich einen Kochkurs."

Seit neun Monaten versuche sie, "eine richtig gute Hausfrau zu sein, Hundekot aufzusammeln, Geschirr zu spülen und Gutenachtgeschichten vorzulesen", berichtete Jolie. "Und ich werde in all dem immer besser."

Die 42-Jährige hatte im September die Scheidung eingereicht. Seit dem Sommer 2016 sei es mit der Beziehung bergab gegangen, sagte Jolie in dem Interview. Die Trennung sei die "schwerste Zeit" gewesen. "Und erst jetzt fangen wir wieder an, Luft zu holen." Vor ihren Kindern halte sie ihre Gefühle zurück: "Ich will nicht, dass sie sich um mich Sorgen machen. Ich denke, es ist sehr wichtig, in der Dusche zu weinen und nicht vor ihnen."

Jolie zog nach der Trennung mit den sechs gemeinsamen Kindern in ein Luxus-Anwesen in Los Angeles. Sie kämpft für das alleinige Sorgerecht für die drei Söhne und drei Töchter im Alter zwischen neun und 15 Jahren. Pitt strebt das gemeinsame Sorgerecht an. Der Schauspieler hatte in seinem ersten Interview nach der Trennung seinen massiven Alkoholkonsum eingeräumt. "Ich habe zu viel gesoffen", beichtete er im Mai der Zeitschrift GQ Style. Inzwischen habe er eine Therapie gemacht und lebe abstinent.

Die Trennung des einstigen Hollywood-Traumpaars hatte weltweit Schlagzeilen gemacht. Jolie warf Pitt Gewalt gegen ihren Teenager-Sohn vor. Die Bundespolizei FBI stellte ihre Ermittlungen gegen den 53-Jährigen wegen Kindesmisshandlung ein.

afp