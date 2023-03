„Das hat Anna-Carina total verletzt“: Eva Luginger soll Stefan Mross schon länger angebaggert haben

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Stefan Mross ist mit Eva Luginger zusammen – der ehemals besten Freundin seiner Ex. Eine Bekannte von Anna-Carina teilt nun gegen die beiden aus.

Passau – So wirklich genießen können Stefan Mross (47) und Eva Luginger (35) ihre Beziehung nicht, denn wenige Tage, nachdem die Liebe der beiden publik geworden ist, haben sich von allen Seiten die Kritiker zu Wort gemeldet. Die Schlagerfans sind außer sich, weil Eva die beste Freundin von Stefans Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) war – und nun teilt auch deren Bekannte Janine Pink (35) gegen das neue Paar aus.

Seit einigen Monaten turtelt Anna-Carina Woitschack mit ihrem neuen Freund Daniel B., ihr Noch-Ehemann ließ sich hingegen etwas mehr Zeit mit einer neuen Beziehung – zumindest offiziell. „Eva hat schon länger an Stefan gebaggert“, erklärt Janine Pink, die Anna-Carina von „Skate Fever“ kennt, im Interview mit RTL und verrät: Zwischen dem „Immer wieder sonntags“-Moderator und der Schlagersängerin soll schon seit letztem Sommer etwas laufen.

An einen Vorfall erinnert sich Janine Pink noch gut: während ihrer „Skate Fever“-Teilnahme im Oktober 2022 soll Anna-Carina Stefan Mross und Eva Luginger bei einem vertrauten, nächtlichen Telefonat erwischt haben. Für die ehemalige DSDS-Kandidatin ist die Liebe der beiden ein schwerer Schlag: „Das ist natürlich für eine Frau sehr niederschmetternd. Und dann halt auch noch die beste Freundin, das macht man nicht. Also mit ihr ist sie definitiv durch.“

Eva Luginger war die beste Freundin von Anna-Carina Woitschack

Eva Luginger und Anna-Carina Woitschack waren lange eng befreundet, nahmen beide bei DSDS teil und zeigten sich auf gemeinsamen Fotos stets innig und vertraut. Auch bei „Immer wieder sonntags“, das Stefan Mross und seine Noch-Ehefrau gemeinsam moderierten, war Eva zu Gast. Mittlerweile soll die Stimmung zwischen den beiden Frauen drastisch gekippt sein. „Diese Frau wusste ALLES über mich! Ich habe mit ihr in einem Bett geschlafen! Wir haben Pärchen-Urlaube gemacht!“, so laut Janine Pink Anna-Carinas wütende Reaktion auf die Beziehung von Stefan und Eva, die sie seit vergangenem Sommer in den sozialen Medien blockiert haben soll.

(Quelle: rtl.de)