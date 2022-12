Anna-Carina Woitschack ändert Aussehen: Neue Frisur für Ex von Stefan Mross

Von: Sarah Wolzen

Neue Liebe, neues Leben, neue Frisur. Nach der Trennung von ihrem (Noch-)Ehemann Stefan Mross wagt Anna-Carina Woitschack auch eine körperliche Veränderung. Die Schlagersängerin zeigt sich mit einer neuen Frisur.

Traunreut - Anna-Carina Woitschack (30) hat die Haare schön. Im Leben des Schlagerstars standen zuletzt so einige Veränderungen an. Hinzu kommt nun auch eine neue Frisur.

Anna-Carina Woitschack genießt nach Trennung von Stefan Mross ihr neues Leben

Schlagerfans mussten in den letzten Wochen ganz stark sein: mit Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross hat sich das letzte große verbliebene Traumpaar der Szene getrennt. Das Luxus-Wohnmobil der beiden wurde verkauft - auch aus dem gemeinsamen Haus ist die ehemalige DSDS-Kandidatin bereits ausgezogen.

Im Key-Account-Manager Daniel B. hat Anna-Carina Woitschack inzwischen ihr neues Glück gefunden. Gemeinsam mit dem Österreicher genießt sie die Weihnachtszeit gerade in vollen Zügen.

Anna-Carina Woitschack zeigt sich mit neuer Frisur

Passend zu ihrem neuen Liebesglück wagt die 30-Jährige nun auch eine äußerliche Veränderung. Bei Instagram lässt sie ihre über 100.000 Follower teilhaben. Bei einem Friseur in Traunreut geht es Anna-Carina Woitschacks langer Walla-Mähne an den Kragen. „Mal wieder Zeit für eine kleine Veränderung“, so die Schlagersängerin in ihrer Instagramstory.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem galten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Zwei Jahre später nun die Trennung.

Nach einem ausgiebigen Treatment präsentiert sie stolz das Ergebnis: Die Haare erstrahlen im neuen Glanz, Beachwaves und Curtainbangs machen den Look perfekt.

Die Trennung von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross scheint Anna-Carina Woitschack geradezu zu beflügeln. Plötzlich zeigt sich die Schlagersängerin bei Instagram in einer schwarzen Corsage - ein äußerst seltener Anblick für ihre Fans. Verwendete Quellen: instagram.com/anna.carina.woitschack